Kara para trafiği deşifre oldu: Dilan Polat, bahis kraliçesi ve Halil Falyalı!

ATV Haber Dilan Polat Engin Polat davasıyla ilgili çok çarpıcı detaylara ulaştı. İddialara göre; bahis baronu Halil Falyalı ölünce; yakınları parayı Türkiye'ye getirmek için kolları sıvadı. Karşılarına ise Dilan ve Engin Polat çıktı. İşte Enercii'nin kaynağı…

ATV Haber, Türkiye'nin konuştuğu Dilan Polat Engin Polat davasıyla ilgili yeni detaylara ulaştı. Her şey bahis baronu Halil Falyalı'nın 8 Şubat 2022 tarihinde Kıbrıs'ta öldürülmesiyle başladı.

Yasa dışı bahisten büyük paralar kazanan Falyalı, servetini aklamak için yurt dışında oteller yaptırmıştı. Ancak o öldükten sonra en yakınındakiler parayı Türkiye'ye getirmek için planlar yaptı.

Fakat Falyalı'nın en yakınlarından Veysel Şahin de tutuklandı. Bunun üzerine kara parayı aklama görevi Bahis Kraliçe'si olarak bilinen Sibel Balkotan'a kaldı.

Sanal bahis kraliçesi Sibel Balkotan, işleri yoluna koyduktan sonra 23 Aralık 2019'da Karayipler'den para ödeyerek vatandaşlık aldı.

Daha sonra da kara parayı Türkiye'de aklamak için güzellik merkezlerini gözüne kestirip Dilan ve Engin Polat çifti ile tanıştı. Sonrasında kendisine bir Instagram hesabı açtı.

İlk takip ettiği kişi ise Dilan Polat'tı. Bu şekilde çete lideriyle yolları kesişen Polat çifti, iddialara göre Balkotan'la birlikte çalışmaya başladı.

İddiaya göre; Dilan Polat'ın en iyi müşterisi de Balkotan'dı. Yasa dışı sanal bahis lideri, güzellik merkezindeki para akşını görünce kayınvalidesine Gebze'de bir güzellik merkezi açtı. O merkezde Dilan Polat'ın ürünleri satıldı.

Yine iddialara göre sanal bahis kraliçesi, elde ettiği paraları kuryelerden topladı. Onları hukuk bürosuna taşımak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan bir firmadan lüks araçlar kiraladı. Kiraladığı araç firmasıysa yine iddiaya göre Engin Polat'ın yakın akrabalarından birine aitti.

Balkotan'ın birden fazla hukuk bürosu olduğu da yine iddialar arasındaydı. Nedeniyse kirli parayı orada toplamasıydı.

Çünkü hukuk büroları, savcılık talimatı olmadan polis tarafından aranamıyordu. Balkotan iddiaya göre; bir hukuk bürosuna da 800 bin dolar vererek ortaklık istedi, ama karşı taraf bunu reddetti.

Balkotan'ın zirve günleri 2021 yılında sona erdi. Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak tutuklandı.

Ancak bir şekilde tahliye oldu ve yurt dışı yasağı kaldırıldı. O da Batum'a kaçtı.

Batum'a kaçmasıyla da Polat çifti onun kontrolünden çıktı. Lüks hayatlarıyla herkes onları tanıdı ve cezaevine kadar uzanan süreç başlamış oldu.