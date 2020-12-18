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Ekonomi Kara para aklamaya karşı uluslararası önlem
Ekonomi

Kara para aklamaya karşı uluslararası önlem

Uluslararası vergide şeffaflığı sağlamak üzere hayata geçirilen finansal bilgilerin karşılıklı olarak otomatik paylaşımı 2020 yılı için 54 ülkeyle başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:07:00 -
Kara para aklamaya karşı uluslararası önlem

Resul Ekrem Şahan  Ankara

Uygulama sayesinde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede vergi kayıp-kaçaklarının önüne geçilecek. Uluslararası ölçekte vergi kayıpkaçağıyla mücadelede temel ilkeleri ortaya koymak amacıyla OECD ve G20’nin çalışmaları sonucunda Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 136 ülke 2011 yılında ‘Vergi Konularında İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’ni kabul etti. İlgili ülkeler, vergide şeffaflığı sağlamak amacıyla dünya genelinde finansal bilgilerin paylaşılması konusunda uzlaştı.

Vergide şeffaflık

Vergide şeffaflıkla kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Nitekim otomatik bilgi değişimi yapmayan ülkelere karşı da hem OECD hem de Avrupa Birliği tarafında birtakım yaptırımlar uygulanması kararı alındı. Bu yaptırımlardan kaçınarak finans piyasalarındaki varlığını sürdürmek isteyen OECD çatısı altındaki 130’dan fazla ülke ‘Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’nı da imzalayarak otomatik değişim kurallarını kabul etmiş oldu.

54 ülke var

Türkiye uygulama anlaşmasını 21 Nisan 2017 tarihinde imzaladı. Anlaşma, 31 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararıyla onaylandı. Anlaşma çerçevesinde kişilerin, finansal hesap bilgileri yerleşik olunan ülkeye her yıl vergi idarelerince otomatik olarak gönderilecek. Paylaşılan veriler ise bir önceki yılın 31 Aralık tarihindeki hesap bilgilerini içerecek. Türkiye’nin otomatik bilgi değişimi, 2018 yılında Norveç ve Letonya’yla başladı. 2020 itibarıyla anlaşma kapsamında bilgi gönderilmesi söz konusu olan toplam 54 ülke bulunuyor. 2020 paylaşım listesinde Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya yer almadı.


Yeni Akit Gazetesi
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