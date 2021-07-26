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Sağlık Kara mantar hastalığı belirtileri? Kara mantar hastalığı Türkiye'de var mı?
Sağlık

Kara mantar hastalığı belirtileri? Kara mantar hastalığı Türkiye'de var mı?

Kara mantar hastalığı ne? Koronavirüs hastalığının yanı sıra bazı ülkelerde kara mantar kabusu yaşanıyor. Göz kayıplarına yol açan hastalığın ülkemizde görülüp görülmediği merak ediliyor. Peki, kara mantar hastalığı belirtileri neler?

Yeniakit Publisher
2021-07-26 12:00:00 -
Kara mantar hastalığı belirtileri? Kara mantar hastalığı Türkiye'de var mı?

Koronavirüs salgınının ağır geçtiği bazı ülkelerde kara mantar kabusu yaşanıyor. Hindistar, Afganistan ve Mısır'da görülen kara mantar hastalığı göz kayıplarına yol açıyor. Peki, Türkiye'de kara mantar hastalığı var mı?

Kara mantar hastalığı nedir?

Kara mantar tıp dilindeki ismiyle Mukormikoz mantar sporları tarafından oluşan nadir görülen bir sağlık sorunudur. İlk olarak Hindistan'da görülen ardından İran'da can kaybına yol açan bu hastalık henüz ülkemizde görülmedi. Uzmanlar, korona geçiren ve diyabet hastalığı olanları kara mantara karşı uyarıyor.

Kara mantar hastalığı nasıl bulaşıyor?

Uzmanlar bu hastalığın Hindistan'da görülmesinin sebebi olarak korona salgını sebebiyle sağlık sisteminin çökmesi, hastanelerde hijyen kurallarına uyulmaması olarak gösteriyor. Mantar hastalıkları çarşaf ve havlu gibi ortak kullanılan eşyalardan bulaştığı gibi hastanelerde steril olmayan cihazlardan, uygun olmayan havalandırmalardan bulaşıyor.

Kara mantar hastalığı belirtileri nelerdir?

  • Yüzde şişlik ve siyah lezyonlar
  • Göz kararması, göz renginde değişiklik
  • Bulanık ve çift görme
  • Baş ve göğüs ağrısı
  • Ateş

Koronavirüs hastalığını atlatan ancak kara mantar sebebiyle yaşamını yitirenlerin, bağışıklık sistemlerinin zayıfladı ve ikinci hastalığı atlatamadığı Hindistan’dan gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Kara mantar hastalığı Türkiye'de var mı?

Hindistan’da hızla yayılan kara mantar hastalığı Türkiye’de henüz görülmedi. Hindistan'da şimdiye kadar 45 bini aşkın kişiye kara mantar hastalığının bulaştığı açıklandı.

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