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Aktüel Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasında ara karar
Aktüel

Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasında ara karar

Mahkeme, firari 12 sanığın dosyalarının ayrılarak yargılamalarının başka dava dosyasından sürdürülmesini ve tutuklu sanıklardan birinin tahliyesini kararlaştırdı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 17:18:33 -
Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasında ara karar

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 142 sanıklı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan birinin tahliyesine, firari 12 sanığın ise dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık ve avukatlarının beyanlarının alındığı duruşmada, tutuklu sanıklar tahliye ve diğer taleplerini mahkeme heyetine iletti.

Taleplerin ardından müzakereye çekilen mahkeme heyeti, aranın ardından ara kararları açıkladı.

Mahkeme, yargılamanın geldiği aşamayı dikkate alarak aralarında eski albaylar Uğur Karaca ve Nuh Altınsoy'un da bulunduğu 12 firari sanığın dosyalarının mevcut davadan ayrılarak yargılanmalarının başka dava dosyasından sürdürülmesini kararlaştırdı.

Tutuklu sanıklardan eski üsteğmen Kazım Yanmaz'ın suç vasfının değişme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmeden mahkeme, tutuklu diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Davanın görülmesine yarın sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.

- 94 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenmişti

Davanın 22 Kasım 2019'daki celsesinde cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıklamış, aralarında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı olan eski tuğgeneral Adem Boduroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanı eski tuğgeneral Ali Rıza Çağlar'ın da bulunduğu 94 sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini istemişti.

Sanıkların 17'sinin "darbeye yardım" suçundan 20 yıla, 2'sinin ise FETÖ üyeliği suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Savcı mütalaasında 12 sanık hakkında beraat, firari 12 sanığın dosyalarının ayrılmasını, daha önce "Anayasa'yı ihlal" suçundan başka davalarda ceza alan 5 sanığın ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmalarını istenmişti.

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