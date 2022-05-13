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Ekonomi Kara kıtanın kilidi resmen açıldı! İkili ilişkilerde dönüm noktası olacak
Ekonomi

Kara kıtanın kilidi resmen açıldı! İkili ilişkilerde dönüm noktası olacak

Uganda hükümeti, "Uganda-Türkiye Endüstri Parkı" ve "Ticaret Merkezi" kurulması için Türk yatırımcılara arazi tahsis etti. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye olarak Afrika kıtasını çok önemsediklerini ve Uganda'yı Afrika'nın kilit ülkelerinden biri olarak gördüklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 16:06:00 -
Kara kıtanın kilidi resmen açıldı! İkili ilişkilerde dönüm noktası olacak

Uganda-Türkiye Ticaret Zirvesi kapsamında ülkeye gelen iş insanları ve Uganda heyeti, Uganda-Türkiye Endüstri Parkı ve Ticaret Merkezi için tahsis edilen araziyi gezdi.

Uganda hükümetince Türk yatırımcıların kullanımına tahsis edilen arazinin, başkent Kampala’ya 60 kilometre mesafedeki Nakasongola'da olduğu bildirildi.

24 bin dönüm büyüklüğündeki araziye, Uganda-Türkiye Endüstri Parkı ve Ticaret Merkezi kurulması planlanıyor.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye olarak Afrika kıtasını çok önemsediklerini, Uganda’yı ise Afrika’nın kilit ülkelerinden biri olarak gördüklerini söyledi.

Turagay, “Uganda-Türkiye Endüstri Parkı ve Ticaret Merkezi’nin iki ülke ilişkileri açısından bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum.” dedi.

İki ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak

Türkiye’nin Uganda Büyükelçisi Kerem Alp de "Türk sanayicilere tahsis edilen araziyle Türkiye’deki teknolojinin buraya taşınarak her iki ülkenin kalkınmasına katkı sağlamasını amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Alp, Uganda hükümetinin tahsis ettiği arazi için elektrik, su, altyapı ve yol taahhüt ettiğini belirtti.

Uganda’nın Yatırım ve Özelleştirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Anite Evelyn da Türk yatırımcıları, Uganda’da ağırlamak istediklerini belirterek “Herhangi bir ücret almadan Türk iş insanlarına tahsis ettiğimiz bu arazi, ilişkilerimizi daha da güçlendirecek. Türk iş insanlarını yatırım yapmak üzere Uganda’ya davet ediyorum.” diye konuştu.

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