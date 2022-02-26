Kara kıtadan Türkiye'ye sürpriz destek

Uluslararası Çalışma Örgütünde (ILO) Genel Direktörlük için 25 Mart'ta düzenlenecek seçimlerde aday olan Houngbo, AA muhabirine adaylığını, Kovid-19'un küresel ekonomiye etkileri ve Türkiye-Afrika ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Houngbo, Kovid-19 salgını sonrası küresel ekonomik toparlanmanın nasıl olacağına ilişkin, "Salgının etkisini göstermeye başlamasından 2 yıl sonra küresel ekonomi toparlanmaya gidiyor, fakat bu toparlanma büyük oranda kayıt dışı işler aracılığıyla sağlanıyor. Salgının ardından yeni iş imkanları yaratmanın yolları aranıyor fakat bunun ekonomik getirileri yüksek gelirlilere yarıyor." şeklinde konuştu.

Salgın sonrası ekonomik toparlanmaya girerken küresel alanda iş dünyasındaki değişimi hızlandırmak gerektiğini kaydeden Houngbo, "İş dünyasının sürdürülebilir yeni bir küresel gündeme ihtiyacı var ve ILO, bu gündemin oluşturulmasında büyük rol oynayabilir." ifadelerini kullandı.

"Toplumun beklentileriyle yapılanlar arasında uçurum var"

Houngbo, salgın zamanında ILO'nun görevini başarıyla yapıp yapmadığına ilişkin soruya şöyle cevap verdi:

"Bütün uluslararası kuruluşlar elinden gelen mücadeleyi verdi. ILO da iş dünyasında küresel verilere hakim bir kuruluş olarak üzerine düşeni yapıyor. Fakat uluslararası toplumun yüksek beklentileri ve kuruluşların şimdiye kadar yaptıklarına baktığımızda arada büyük bir uçurum olduğunu görüyoruz. ILO ve diğer uluslararası kuruluşların da bu farkı kapatmak için gayret etmesi lazım. Dolayısıyla ILO kötü performans göstermedi, sadece daha iyisini yapabilir."

ILO Genel Direktörlüğüne aday olma nedenini anlatan Houngbo, "ILO'nun hükümetler, işverenler ve çalışanlardan oluşan geniş bir görev tanımlaması var. Bu yüzden Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanmayı sağlamak için daha aktif olmalı ve örgütün denetleyici kontrol sistemini yeniden harekete geçirmemiz gerekiyor. Genel Direktörlüğe seçilirsem bu değişiklikleri yerine getirebileceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

IFAD Başkanı Houngbo, seçimlerin çekişmeli olacağını düşündüğünün altını çizerek, şöyle devam etti:

"Mevcut durumda bütün beklentileri göz önünde bulundurduğumuzda yeni genel direktörün, tarafları bir araya getirebilme yeteneğine sahip olup, iş dünyasındaki küresel değişimi sağlayabilmek için hem işverenler hem de hükümetlerle diyalog kurabilmesi gerekiyor. Şu an IFAD'ı yöneten, bundan önce ülkemde başbakanlık yapmış ve ILO yönetiminde de bulunmuş biri olarak bu pozisyon için en uygun aday olduğum kanaatindeyim."

"Aşılamada eşitsizlik, ekonomik toparlanmayı geciktiriyor"

Kovid-19 aşılamalarında küresel eşitsizliğin ekonomik toparlanmaya olumsuz etkilerine de değinen Houngbo, "Avrupa nüfusunun yaklaşık yüzde 70'i aşılandı ve birçok kişi güçlendirici doz aşı yaptırmayı düşünüyor. Fakat Afrika'da kıta nüfusunun yüzde 10'u bile aşılanmadı. Afrika'daki aşı yetersizliği, dünyanın ekonomik toparlanmasını geciktiriyor." dedi.

Houngbo, "Aşılama oranındaki farkı kapatmaz ve beklemeye devam edersek bu gecikme sürecektir. Bu kapsamda bazı Afrika ülkelerinde mRNA temelli aşı üretilmesi için AB ve Afrika Birliği Zirvesi'nde alınan kararı olumlu karşılıyor ve bu boşluğu kapatmaya katkı sağlayacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Kovid-19 bize daha esnek olmamız gerektiğini gösterdi"

Salgının ardından sektörlerdeki esnek ve uzaktan çalışma düzeninin nasıl olması gerektiğine ilişkin ise Houngbo, "Uzaktan ve esnek çalışma modelini şu an IFAD'de bizzat uyguluyorum. Kovid-19 salgını bize, iş dünyasında artık daha esnek olmamız gerektiğini gösterdi. Kovid-19 sonrası dönemde ofiste çalışma saatleri mutlaka şimdikinden daha fazla olacaktır. Burada asıl mesele, bu oranın hangi sektörde ne kadar artacağıdır" şeklinde konuştu.

Houngbo, esnek çalışma modelinin bazı sektörlerde verimliliği azaltırken bazılarında artırdığına vurgu yaparak, Kovid-19 sonrası dönemde hangi sektörde ne kadar esneklik olacağının belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Türk yatırımları verimli iş birliklerini beraberinde getirebilir"

Türkiye'nin Afrika'ya artan ilgisi ve Türk firmalarının kıta ülkelerinde yatırımlarını da değerlendiren Houngbo, Türkiye ile bölge ülkeleri arasında ilişkilerin büyümesinden son derece memnun olduğunu dile getirdi.

Houngbo, son 2 yıldır Türkiye'den Afrika ülkelerine bakan ve lider düzeyinde yapılan ziyaretleri de olumlu karşıladığını belirterek, "Bu ziyaretlerin, taraflar arasında karşılıklı menfaat ve bilgi paylaşımını artıracağını düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin ziyaretlerinde en çok öne çıkan unsurun, yatırımlar olduğunu vurgulayan Houngbo, "Afrika ülkelerindeki Türk yatırımları, oldukça verimli iş birliklerini beraberinde getirebilir. Bu konuda taraflar arasında kazan kazan esaslı bir ortaklık kurabilmenin yolunu aramalıyız. Türk yetkililerinin ve özel sektörün bunu yapabilecek donanımda olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Houngbo, Afrika ülkelerinde özel sektörün halihazırda iş üretecek yeni yatırımlar aradığını kaydederek, Türkiye'den gelecek yatırımların bölgedeki iş üretiminde olumlu sonuçlar getireceğine inandığını belirtti.

Türkiye'nin son yıllarda Afrika ülkeleriyle güçlü siyasi ilişkiler de inşa ettiğini hatırlatan Houngbo, "Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında ekonomik, sosyal ve siyasi ortaklıkları desteklemeliyiz" dedi.