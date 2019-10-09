Kara harekatı başladı! Mehmetçik 4 noktadan sınırı geçti Barış Pınarı Harekatı'nda kara harekatı başladı! Gelen son dakika haberine göre Türk askeri unsurları, Suriye'nin kuzeyinde dört noktadan Fırat'ın doğusuna giriş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Suriye'de Fırat’ın doğusuna yönelik terör unsurlarını yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı karadan ve havadan bombardımanla saat 16.00’da başlamıştı. Kara harekatı başladı Gelen son dakika bilgisine göre Türk zırhlı araçları ile komandolar 20.42 itibariyle Tel Abyad’a kara harekatına başladı., TSK ile birlikte Suriye Milli Ordusu da sınırı geçti Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı." ifadelerini kullandı.

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