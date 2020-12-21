  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi “Kara elmas”tan 11 ayda 267 milyon 611 bin lira gelir
Ekonomi

“Kara elmas”tan 11 ayda 267 milyon 611 bin lira gelir

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ocak-kasım döneminde 617 bin 540 ton kömür satarak 267 milyon 611 bin lira gelir elde etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 21:43:00 -
“Kara elmas”tan 11 ayda 267 milyon 611 bin lira gelir

TTK Genel Müdürlüğü verilerine göre, Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü, Çatalağzı Termik Santrali’nin yanı sıra demir çelik fabrikaları, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara satılarak ülke ekonomisine kazandırılıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında üretimin 30 Mart’ta durdurulmasının ardından ocaklarda tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü yapıldı, 1 Haziran itibarıyla da faaliyete başlanmasıyla TTK’nin kömür satışlarında artış oldu. Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü sayesinde kurum, ocak-kasım dönemini kapsayan 11 aylık süreçte 617 bin 540 ton kömür satarak 267 milyon 611 bin 496 lira gelir elde etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İkinci el araba fiyatları son dakika ne kadar? 2. el araba fiyatı sahibinden ne kadar?
Otomotiv

İkinci el araba fiyatları son dakika ne kadar? 2. el araba fiyatı sahibinden ne kadar?

İkinci el arabası bulanan ya da 2. el araç satın almak isteyenler ikinci el araç fiyatlarını merak ediyor. Koronavirüsün İngiltere başta olm..
3. Dünya Savaşı'na bir sinyal mi? Putin'den ürküten sözler
Dünya

3. Dünya Savaşı'na bir sinyal mi? Putin'den ürküten sözler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silah geliştirme alanındaki değişim hızının Formula-1'le bile kıyaslanamayacak düzeye ulaştığını ifade ..
Fatih Altaylı kaynağını açıkladı! İşte Altaylı'ya göre çok değerli olan o Prof'un süreçteki rolü!
Gündem

Fatih Altaylı kaynağını açıkladı! İşte Altaylı'ya göre çok değerli olan o Prof'un süreçteki rolü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Fatih Altaylı'ya ders niteliğindeki açıklamasından sonra Altaylı, "Bu bilgiyi ve belgeyi bana veren tüm Tür..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay