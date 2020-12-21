“Kara elmas”tan 11 ayda 267 milyon 611 bin lira gelir

TTK Genel Müdürlüğü verilerine göre, Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü, Çatalağzı Termik Santrali’nin yanı sıra demir çelik fabrikaları, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara satılarak ülke ekonomisine kazandırılıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında üretimin 30 Mart’ta durdurulmasının ardından ocaklarda tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü yapıldı, 1 Haziran itibarıyla da faaliyete başlanmasıyla TTK’nin kömür satışlarında artış oldu. Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü sayesinde kurum, ocak-kasım dönemini kapsayan 11 aylık süreçte 617 bin 540 ton kömür satarak 267 milyon 611 bin 496 lira gelir elde etti.