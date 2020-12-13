Genel görelilik, son derece karmaşık bir matematiksel teoridir, ancak kara deliklerin tanımı şaşırtıcı derecede basittir. Sabit bir kara delik yalnızca üç özelliğiyle tanımlanabilir: kütlesi, elektrik yükü ve dönüşü.

Kara delikler yük biriktiremediği için sadece iki özelliğe bakmak gerekiyor. Bir kara deliğin kütlesini ve dönüşünü biliyorsanız, kara delik hakkında bilinmesi gereken her şeyi biliyorsunuz demektir.

Bu özellik genellikle kılsızlık teoremi ile özetleniyor. Teorem, maddenin bir kara deliğe düştüğü zaman, geriye kalan tek özelliğin kütle olduğunu iddia ediyor.

Kara delikler pürüzsüzdür

Genel görelilik söz konusu olduğunda kütle kütledir. Her durumda, bir kara deliğin olay ufku, hiçbir ekstra özellik olmaksızın mükemmel bir şekilde pürüzsüzdür. Jacob Bekenstein'ın dediği gibi, kara deliklerin kılları yoktur.

Ancak tüm öngörü gücüne rağmen, genel göreliliğin kuantum teorisi ile bir sorunu vardır. Bu özellikle kara delikler için geçerlidir. Tüysüz teoremi doğruysa, bir nesnenin içinde tutulan bilgi, olay ufkunu geçtiğinde yok edilir. Kuantum teorisi, bilginin asla yok edilemeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla geçerli yerçekimi teorisi, kuantumun geçerli teorisi ile çelişir. Bu , bir olay ufkunun sıcak mı yoksa soğuk mu olacağına karar veremeyen güvenlik duvarı paradoksu gibi sorunlara yol açar .

Kara delikler yeterince hızlı dönerse yeni özellikler kazanabilir

Birçok değiştirilmiş görelilik teorisinin, standart teoride görülmeyen fazladan bir parametresi vardır. Kütlesiz skaler alan olarak bilinen bu Einstein'ın modelinin kuantum teorisi ile çelişmeyen bir şekilde bağlantı kurmasına izin veriyor.

Bu yeni çalışmada ekip, böyle bir skaler alanın bir kara deliğin dönüşüne nasıl bağlandığını inceledi. Yavaş dönüşlerde, değiştirilmiş bir kara deliğin standart modelden ayırt edilemez olduğunu, ancak hızlı dönüşlerde skaler alanın bir kara deliğin ekstra özelliklere sahip olmasına izin verdiğini buldular. Yani bu alternatif modellerde hızla dönen karadeliklerin kılları (yani başka bir skaler alanı ya da alanları) olabilir.

Gelecekteki kütleçekim dalga gözlemevleri, genel göreliliğe bir alternatifin geçerli olup olmadığını belirlemek için hızlı dönen kara delikleri kullanabilir.