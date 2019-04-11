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Kara delik ilk kez görüntülendi!

Bilim insanları bugün uzay ile ilgili çok konuşulacak bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında bugüne kadar çekilen ilk kara delik fotoğrafı kamuoyu ile paylaşıldı. Bilim insanları elde edilen bulguların Einstein'ın izâfiyet teorisini destekler nitelikte olduğunun altını çizdi.

11 Nisan 2019 Perşembe 00:34
Kara delik ilk kez görüntülendi!

Bilim insanları, bugün TSİ 16.00'da tüm dünyada eşzamanlı basın toplantılarıyla önemli bir duyuru yaptı.

Merakla beklenen basın toplantısı başladı. National Science Foundation direktörü France Cordova açıklamanın kara delikler ile ilgili olacağını resmen duyurdu. 

Bugüne kadar çekilne ilk kara delik fotoğrafı

EHT Direktörü Shep Doelman bugüne kadar çekilen ilk kara delik fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı.

Dünya'dan 53 milyon ışık yılı uzakta

Söz konusu fotoğraftaki kara delik galaxy M87'de (Messier 87) yer alıyor.

Messier 87 gezegenimizden 53 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

İlk adım 2017'de atılmıştı

Bilim insanları 2017 yılında "Proje EHT" isimli proje kapsamında galaksinin merkezi Sagittarius A*'da bulunduğu belirtilen süper kütleli kara deliğin görüntülenmesi amacıyla küresel bir teleskop çalıştırmıştı.

Einstein'ın teorisini destekliyor

Bilim insanları elde edilen bulguların Einstein'ın izâfiyet teorisini destekler nitelikte olduğunun altını çizdi.

İzafiyet Teorisi nedir?

Genel görelilik (izâfiyet) ya da göreliliğin genel kuramı, 1916 yılında Albert Einstein tarafından yayımlanan kütleçekimin geometrik kuramı, ve bugün modern fizikte kütle çekimi tanımladığı düşünülen kuramdır.

Albert Einstein kimdir?

Albert Einstein, 14 Mart 1879 tarihinde Almanya'nın Ulm kentinde doğdu.20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak nitelenen Einstein, görelilik kuramını geliştirmiş, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar sağlamıştı.

Kuramsal fiziğine katkılarından ve fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamadan dolayı 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştü.

KARA DELİK NEDİR?

Kara delikler, çok küçük bir alanda çok büyük kütlenin sıkışması ile meydana geliyor.

Oluşan muazzam çekim alanı nedeniyle, ışık dahil her türlü maddi oluşumu ve ışığı yutuyor.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 00:34
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