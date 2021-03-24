  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kar yağışı nedeniyle trafikte yoğunluk
Yerel

Kar yağışı nedeniyle trafikte yoğunluk

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 09:38:00 -
Kar yağışı nedeniyle trafikte yoğunluk

Kentte çoğunlukla Anadolu yakasındaki ilçelerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışının olduğu bölgelerde evlerin çatıları ve araçların üstü beyaza büründü. Yol kenarlarında beyaz örtü oluşmaya başlarken, sabah kar sürpriziyle karşılaşan bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarıyer'in sahil kesimlerinde de kar yağışının etkili olduğu görüldü.

Kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 08.55 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 67'ye kadar ulaştı.

Kentte toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar ise otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Bazı otobüs seferlerinde de aksama yaşandığı gözlendi.

Anadolu Yakası'nda Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe ve Kadıköy'de D-100 Karayolu'ndaki bazı noktalarda trafiğin yoğunlaştığı görüldü.

Öte yandan, bazı kesimlerde kısa süreli dolu yağışı da etkili oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın mı, dolar mı? Yatırım yapacaklara ismini verdi: Sakın almayın
Ekonomi

Altın mı, dolar mı? Yatırım yapacaklara ismini verdi: Sakın almayın

Altın ve dolardaki dalgalanmalar devam ederken uzmanlar mevcut kurdan dolar alınmaması gerektiği yönünde uyarılarda bulunuyor.
Fıkra gibi olay! Ali Babacan ve İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor
Gündem

Fıkra gibi olay! Ali Babacan ve İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve FOX sunucusu İsmail Küçükkaya, 'pes' dedirten bir yüzsüzlüğe imza attı. Babacan, eski eşini dövmes..
İsrail'de seçim sonucu belli oldu!
Dünya

İsrail'de seçim sonucu belli oldu!

İsrail'de gerçekleştirilen seçimlerde, sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud, 33 milletvekili çıkararak seçimle..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay