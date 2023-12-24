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Yerel Kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi! İki yolcu otobüsü devrildi
Yerel

Kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi! İki yolcu otobüsü devrildi

Yeniakit Publisher
2023-12-24 19:57:00 -
Kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi! İki yolcu otobüsü devrildi

Kar yağışının etkili olduğu Ağrı'da iki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ağrı-Doğubayazıt karayolunda meydana geldi. Ö.E. yönetimindeki 61 S 1666 plakalı yolcu otobüsü, Doğubayazıt ilçesinden Ağrı merkeze seyir halindeyken Diyadin sapağına 5 kilometre kala kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüs sürücüsü Ö.E. ile yolculardan U.B., B.G., F.E., İ.Y. ve O.Ş. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otobüs tipi ve fırtına nedeniyle devrildi

Öte yandan Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde de bir yolcu otobüsü tipi ve fırtına nedeniyle devrildi. Kazada hafif yaralıların olduğu öğrenildi.


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