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Aktüel Kar yağan Geminbeli Geçidi'nde sonbaharda renk cümbüşü oluştu
Aktüel

Kar yağan Geminbeli Geçidi'nde sonbaharda renk cümbüşü oluştu

Yeniakit Publisher
2020-11-21 13:49:45 -
Kar yağan Geminbeli Geçidi'nde sonbaharda renk cümbüşü oluştu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi, kar yağışının ardından, sonbaharla birlikte rengarenk görünüme büründü.

Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde aralıklarla kar yağışı görülüyor.

Geçidin etrafında bulunan, sonbaharda sarı ve yeşilin bütün tonlarını taşıyan ağaçlar, kar yağışının ardından adeta görsel şölen sunuyor.

Bölgedeki renk cümbüşü, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının da dikkatini çekiyor.

Bölgeden geçen sürücüler ve vatandaşlar, yolculuklarına mola verip, hem mevsimin ilk karının hem de eşsiz manzaranın fotoğrafını çekiyor.

Bu arada, ulaşımda aksama yaşanmaması için Geminbeli Geçidi'nde bulunan bakımevinde karla mücadele ekipleri hazır bekletiliyor.

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