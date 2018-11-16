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Kar ve tipiden dolayı araçlar yolda mahsur kaldı

Kars Iğdır karayolu Hanlar Geçidi mevkisinde kar ve tipi etkili oluyor.

16 Kasım 2018 Cuma 09:21
Kar ve tipiden dolayı araçlar yolda mahsur kaldı

Kars’ta önceki gün başlayan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
KarsIğdır Karayolu’nun Hanlar Geçidi’nde kar ve tipiden buzlanan yolda çok sayıda araç kaldı. Ağır tonajı araçların kaldığı Hanlar Geçidi’nde araç geçişi kontrollü yapılıyor.

Kars Trafik Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri KarsDigorIğdır karayolunu kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kars Iğdır karayolu Hanlar Geçidi mevkinde zaman zaman açılan yolda, araçlar güçlükle seyrederken tır, çekici ve benzeri ağır tonajlı araçlar tedbir amacıyla bırakılmıyor. Ağır tonajlı araçların makaslama yaparak yolları ulaşıma kapatma ihtimali olduğunu belirten yetkililer, tipinin etkisini azaltması ve yolun trafiğe açılmasının ardından araçların geçişine izin verileceğini bildirdi.

Öte yandan yağan kar ve tipiden merkeze bağlı 1, Arpaçay’a bağlı 5, Kağızman’a bağlı 2, Sarıkamış’a bağlı 5 ve Susuz’a bağlı 7 köy yolu kapandı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 09:21
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  2. Kars
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  4. kar yağışı

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