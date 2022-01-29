Kar sonrası siyah tehlike! Meteoroloji uyardı!

Yurt genelinde günlerdir süren yoğun kar yağışı bazı bölgelerde etkisini yitirse de zorlu kış şartları devam ediyor. Yurdun büyük bölümünde kar yağışları yer yer devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 21 il için önemli uyarı geldi. Öte yandan önümüzdeki 5 günlük hava tahmin haritası da paylaşıldı. Kar yağışı sonrası özellikle hafta sonu oluşabilecek olan 'siyah buzlanma' tehlikesine de dikkat çekildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı bölgelerimizden itibaren artmaya başlaması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde akşam saatlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Uyarılar

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 il için 'çığ' uyarısı yaptı. İşte o iller: Ağrı, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Muş, Siirt, Trabzon, Van, Şırnak, Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Malatya, Rize, Sivas, Tunceli, Bayburt, Ardahan. Hakkari için ise kar uyarısı yapıldı.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.