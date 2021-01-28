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Yerel Kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan iki kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
Yerel

Kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan iki kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Osmaniye'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolda mahsur kalan iki kişi AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 20:04:00 -
Kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan iki kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan iki kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Kösepınarı köyü Bostanlı mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yola hazırlıksız çıkan iki kişi, bir süre sonra araçlarıyla yolda mahsur kaldı.

Durumun jandarmaya haber verilmesi üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, mahsur kalan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Arazi araçlarının kapanan yolda ilerleyememesi üzerine AFAD ekipleri mahsur kalan vatandaşlara paletli araçla ulaştı.

Kurtarılan vatandaşlar, jandarma karakoluna götürüldü.

 

 

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