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Gündem Kar mı yağacak? | Kar nerede yağacak?
Gündem

Kar mı yağacak? | Kar nerede yağacak?

Kar uyarısı var mı? | Kasım ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde pek çok kişi havanın nasıl olacağını, kar yağışının olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, kar bekleniyor mu? | Kar nerede yağacak? | İstanbul’da hava nasıl? | Karadeniz hava durumu

Yeniakit Publisher
2020-11-24 15:24:00 -
Kar mı yağacak? | Kar nerede yağacak?

Meteoroloji hava durumu | Kış mevsimi yaklaşırken milyonlarca kişi havanın nasıl olacağını, yağmur ya da kar yağıp yağmayacağını araştırıyor. Peki, kar nerede yağacak?

Kar mı yağacak? | Kar nerede yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. 

Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir'in kuzey ilçeleri, İstanbul'un Anadolu Yakası, Artvin ve Şırnak çevrelerinde yer yer hafif yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Artvin’in iç kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Ege Denizi'nde fırtına, Marmara'da ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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