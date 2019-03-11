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Kar kütlesi araca zarar verdi, bir çatıyı da kısmen çökertti

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde çatıdan düşen kar kütlesi bir araca zarar verdi.

11 Mart 2019 Pazartesi 18:41
Kar kütlesi araca zarar verdi, bir çatıyı da kısmen çökertti

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde çatıdan düşen kar kütlesi bir araca zarar verdi. Kar nedeniyle bir başka çatıda ise kısmen çökme meydana geldi.


Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl’de de bu kış kar yağışı yoğun yaşandı. En çok kar yağışının olduğu Karlıova ilçesinde ise karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçe merkezinde bulunan bir çok iş yeri ve evin çatısındaki kar temizlendi. Bugün henüz kar temizlenmeyen bir iş yerinin çatısında ise kısmen çökme yaşandı.Çöküntünün daha fazla olmaması için küreklerle kar temizlendi.


Öte yandan başka bir çatıdan ise kar kütlesi otomobilin üzerine düştü. Düşen kar otomobilin ön kaputundaki zarar verdi.


İlçede 2019’unun ilk gününden itibaren karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 18:41
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