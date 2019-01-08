Kar keyfi pahalıya mâl oluyor

Buğra Kardan

Artan kar yağışı ve yaklaşan sömestr tatili kayak otellerine talebi tırmandırdı. Doluluk oranı yüzde 90’a dayanan otellerin yanına yanaşılmıyor.

Zira Uludağ, Kartalkaya ve Palandöken’de fiyatlar diğer zamanlara göre yüzde 100 arttı. Geceliği 900 ila bin liraya varan ücretler karşısında tatilciler de şaşkın.

Oteller tıklım tıklım dolacak

Sömestr dönemi için açıklanan tarifeler dudak uçuklatıyor. Öyle ki bu dönemde tek çocuklu bir ailenin 5 günlük tatili Uludağ’da 13 bin 775 liraya, Kartalkaya’da 11 bin 638 liraya, Palandöken’de 8 bin 500 liraya tekabül ediyor.

Tatilin başlayacağı 18 Ocak’tan itibaren kayak merkezlerinin tıklım tıklım dolacağı; fiyatların daha da yükseleceği öngörülüyor.

Planlar erteleniyor

Turizmciler, kayak merkezlerinde konaklamanın ve kış sporları yapmanın pahalıya mâl olduğu görüşünde birleşiyor. Sektör temsilcileri, bu durum karşısında yerli turistlerin tatil planlarını ertelediğini veya bütçelerine uygun lokasyonlar aramaya koyulduğunu ifade ediyor.

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, kayak otellerinin fiyatlarının katlandığına işaret etti. Fiyatları ürün ve hizmet bedellerinin şişirdiğine dikkat çeken Polatoğlu, tatilcilere “Rahat ve konforlu kayak otellerinde 5 gün konaklamak için minimum 3 bin ila 3 bin 500 lira, maksimum 6 bin ila 7 bin lira köşeye koyun” diye seslendi.

Fiyatlar yükselebilir

Karacı Tours Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Ciga ise Uludağ, Ilgaz, Palandöken ve Kartalkaya otellerinin bedelinin yüzde 50 arttığını kaydederek, “Şu anda konforlu ve rahat oteller oda başına 450-500 lira ücret talep ediyor. Ama 18 Ocak’ın ardından ne olur bilemiyoruz, oda adedi daraldıkça fiyatlar yukarı taşınabilir” ifadelerini kullandı.

Fiyatlar gittikçe artıyor

Kayak otellerinin fiyatlarında tarihler belirleyici. Bu otellerin tarifeleri şu şekilde:

Bölge 7-12 Ocak 14-19 Ocak 19-24 Ocak

Uludağ 4.569 8.278 13.775

Kartalkaya 1.290 1.200 11.638

Palandöken 5.300 5.550 8.500