0553 313 94 23

Kar keyfi pahalıya mâl oluyor

Uludağ, Kartalkaya ve Palandöken gibi kayak merkezlerinde konaklamak; kış sporları yapmak pahalıya patlıyor. Geceliği bin lirayı bulan otel fiyatları aileleri tatil için farklı lokasyonlar veya seçenekler aramaya itiyor.

08 Ocak 2019 Salı 11:38
Kar keyfi pahalıya mâl oluyor

 Buğra Kardan 

Artan kar yağışı ve yaklaşan sömestr tatili kayak otellerine talebi tırmandırdı. Doluluk oranı yüzde 90’a dayanan otellerin yanına yanaşılmıyor.

Zira Uludağ, Kartalkaya ve Palandöken’de fiyatlar diğer zamanlara göre yüzde 100 arttı. Geceliği 900 ila bin liraya varan ücretler karşısında tatilciler de şaşkın.

Oteller tıklım tıklım dolacak

Sömestr dönemi için açıklanan tarifeler dudak uçuklatıyor. Öyle ki bu dönemde tek çocuklu bir ailenin 5 günlük tatili Uludağ’da 13 bin 775 liraya, Kartalkaya’da 11 bin 638 liraya, Palandöken’de 8 bin 500 liraya tekabül ediyor.

Tatilin başlayacağı 18 Ocak’tan itibaren kayak merkezlerinin tıklım tıklım dolacağı; fiyatların daha da yükseleceği öngörülüyor.

Planlar erteleniyor

Turizmciler, kayak merkezlerinde konaklamanın ve kış sporları yapmanın pahalıya mâl olduğu görüşünde birleşiyor. Sektör temsilcileri, bu durum karşısında yerli turistlerin tatil planlarını ertelediğini veya bütçelerine uygun lokasyonlar aramaya koyulduğunu ifade ediyor.

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, kayak otellerinin fiyatlarının katlandığına işaret etti. Fiyatları ürün ve hizmet bedellerinin şişirdiğine dikkat çeken Polatoğlu, tatilcilere “Rahat ve konforlu kayak otellerinde 5 gün konaklamak için minimum 3 bin ila 3 bin 500 lira, maksimum 6 bin ila 7 bin lira köşeye koyun” diye seslendi.

Fiyatlar yükselebilir

Karacı Tours Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Ciga ise Uludağ, Ilgaz, Palandöken ve Kartalkaya otellerinin bedelinin yüzde 50 arttığını kaydederek, “Şu anda konforlu ve rahat oteller oda başına 450-500 lira ücret talep ediyor. Ama 18 Ocak’ın ardından ne olur bilemiyoruz, oda adedi daraldıkça fiyatlar yukarı taşınabilir” ifadelerini kullandı.

Fiyatlar gittikçe artıyor

Kayak otellerinin fiyatlarında tarihler belirleyici. Bu otellerin tarifeleri şu şekilde:

Bölge               7-12 Ocak       14-19 Ocak       19-24 Ocak

Uludağ             4.569              8.278                 13.775

Kartalkaya       1.290              1.200                11.638

Palandöken     5.300              5.550                 8.500

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 11:38
  1. kar yağışı
  2. sömestr tatili
  3. kayak otelleri
  4. Uludağ
  5. Kartalkaya
  6. Palandöken
  7. Sömestr dönemi
  8. Turizmciler
  9. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu
  10. Karacı Tours Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Ciga

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Limancılık sektörünün ilk sürdürülebilirlik raporu
    1. Limancılık sektörünün ilk..
    2. Anne ve babasını öldüren zanlı adliyede
    3. Rusya'dan Türkiye açıklaması: İddialar..
    4. AirBaltic, Havaş’ın işbirliğiyle en..
    5. Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih..
    6. Özel sermaye fonları 2018’de 5 bin 106..
    7. İstanbul Havalimanı otoparkı şubat..
    8. Kırıkkale'de yarın okullar tatil mi
    9. Erdoğan'a suikast timinin tek..
    10. Yaşlıya bin lira aylık
    11. ByLock'tan "mini etek giy, mükafatı o..
    12. Artvin'de kültür ve tabiat..
    13. Beşiktaş'a Vida piyangosu! Fransızlar..
    14. ABD heyeti Türkiye'de
    15. Korkunç plan! Mallarına konmak için..
    16. Abdulhamit'in yaptırdığı caminin..
    17. Kar keyfi pahalıya mâl oluyor
    18. Amazon'dan büyük skandal! Müslümanlar..
    19. İstihbarat Şube Müdür Vekili binbaşıya..
    20. Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Cani..
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu