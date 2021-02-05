Kar kalınlığı 6 metreye ulaştı! Saatte 15 metre yol açılabiliyor

Muş İl Özel İdare ekipleri, 9 köy ve 22 mezraya ulaşımı sağlayan Üçevler Grup yolunu ulaşıma açmak için çalışmasını sürdürüyor. 2 bin 600 metre rakımlı grup yolunda ekipler, iş makineleriyle yer yer 6 metreyi aşan kar kütlelerini temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

1 saatte 15 metre açılabiliyor

Ekipler iş makinelerinde adeta kardan tünellerin oluştuğu bölgede zorlukla ilerliyor. 1 saatte 15 metre yol açabilen ekipler, zaman zaman tıkanan kar savurma aracının bacasını kürek yardımıyla temizleyerek, yola devam ediyor. Bütün zorluklara rağmen aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, köy ve mezra yollarını birer birer ulaşıma açıyor.

Ekipler kararlı

İl Özel İdaresi ekip şefi Muhammed Yentür, "Bölgede yaklaşık 6 metreyi bulan kar var. Çalışmalarımız kapsamında 1 saatte 15 metre yol gidebiliyoruz. Hava şartları ne olursa olsun çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Çalışmaları takip eden Ağıllı Köyü Muhtarı Abdulselam Dinçer, "İl Özel İdaresi ekipleriyle gece-gündüz çalışıyoruz. 9 köy ve 22 mezranın yolunu açıyoruz. Muhtar olarak da, karla mücadele ekiplerini yalnız bırakmıyoruz. İl Özel İdaresi'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu