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Yerel Kar kalınlığı 15 cm... Yüzlerce köye ulaşım engeli
Yerel

Kar kalınlığı 15 cm... Yüzlerce köye ulaşım engeli

Sivas'ta kalınlığı 15 cm'yi bulan kar nedeniyle 641 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 10:10:00 -
Kar kalınlığı 15 cm... Yüzlerce köye ulaşım engeli

Sivas’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından 641 köy yolu ulaşıma kapandı. Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri 93 araç ve 140 personelle mesai mefhumu gözetmeksizin yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezindeyse kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreyi buldu. Park halindeki araçlar kara gömülürken, tarihi kent merkezindi güzel görüntüler oluştu. Sabahın erken saatlerinde araçlarıyla trafiğe çıkan vatandaşlar, güne kar temizliği yaparak başladı. Bazı vatandaşlarsa evlerinin önündeki karı temizledi.

Gece karın keyfini çıkaran vatandaşlar, yaptıkları kardan adamlarda maskeyi de unutmadılar. Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri, cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece saatlerinde trafiğe kapanan Sivas-Malatya ve Sivas-Kayseri yoluysa araç trafiğine açıldı. Kar yağışının gün boyu aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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