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Yerel Kar kalınlığı 1 metreyi aşınca olanlar oldu!
Yerel

Kar kalınlığı 1 metreyi aşınca olanlar oldu!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışıyla kapanan Faraşin Yaylası'ndaki köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 13:37:00 -
Kar kalınlığı 1 metreyi aşınca olanlar oldu!

İlçede 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda 2 gün önce başlayan yağışla kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

Kar yağışıyla yaylada bulunan Yeşilöz köyünün yolu ulaşıma kapandı.

Köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı 5 personelden oluşan ekip, greyder ve bıçaklı kar kamyonu ile çalışmalarına devam ediyor.

 

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