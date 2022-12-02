Kar kalınlığı 1 metreyi aşınca olanlar oldu!
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışıyla kapanan Faraşin Yaylası'ndaki köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
İlçede 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda 2 gün önce başlayan yağışla kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.
Kar yağışıyla yaylada bulunan Yeşilöz köyünün yolu ulaşıma kapandı.
Köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı 5 personelden oluşan ekip, greyder ve bıçaklı kar kamyonu ile çalışmalarına devam ediyor.