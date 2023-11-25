Kar geliyor! Son dakika hava durumu uyarıları peş peşe geldi!

Geçtiğimiz hafta soğuk hava dalgası yurt genelinde kendini gösterirken kritik hava durumu uyarıları da birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Sıcaklıkların sıcaklıklar 8-10 derece birden düşeceği ifade edilirken Meteoroloji, Valilik ve AKOM'dan İstanbul için peş peşe hava durumu uyarıları geldi.

HANGİ ŞEHİRLERE KAR YAĞACAK?

Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak?, Kar yağışı hangi şehirlerde görülecek? Yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanı Yüksel Yağan hafta sonu ve devamındaki günlerin hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KAR GELİYOR!

Son meteorolojik değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı bölgelerinin yağışlı sistemin etkisi altında olduğuna işaret eden Yağan, "25 Kasım Cumartesi günü Güney Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklentimiz var. Muğla, İzmir'in güneyi, Aydın, Antalya Körfezi'ni kapsayan alanda çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekliyoruz. Yine cumartesi günü İç Ege bölgemizde kuvvetli yağış bekliyoruz. Pazar günü yurdun büyük bölümünde özellikle düşük rakımlarda kuvvetli yağmur, yüksek rakımlarda kar yağışları göreceğiz." dedi.

METEOROLOJİ UZMANINDAN FIRTINA UYARISI!

Batı bölgelerini etkileyen sistem nedeniyle Türkiye'nin büyük kesiminde kuvvetli rüzgar olayları meydana geleceğini de belirten Yağan, "Hem güneyli hem kuzeyli rüzgarların etkisi altında kalacağız. Önümüzdeki 3 günlük periyotta söz konusu rüzgarların 70-90 zaman zaman 90 kilometre/saatin de üzerine çıkmasını bekliyoruz, fırtına ve denizlerimizde de tam fırtınayla karşılaşma durumlarımız söz konusu." diye konuştu.

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SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, KAR GELİYOR

Yüksel Yağan, 26 Kasım Pazar günü hava sıcaklıklarının düşeceğini vurgulayarak, "Pazar günü geniş bir alanda sıcaklıkların 8 ile 10 derece düşmesiyle kar yağışları göreceğiz. Özellikle Batı Karadeniz bölgesinde, İç Ege'de, Doğu Karadeniz bölgesinde ve Doğu bölgelerimizde kar yağışlarını göreceğiz.

Özellikle kuvvetli rüzgar açısından pazar günü risk taşıyor. Hem güneyli, lodos yönünden hem de kuzeyli rüzgarlar 70-90 kilometre/saat şiddetinde fırtınalara sebep olacak. Denizlerimizde de daha yüksek rüzgarların görülmesi olası. Daha sonra bu sistem pazartesi günü kar yağışlarına neden olduktan sonra yurdu doğuya doğru terk edecek." ifadelerini kullandı.

3 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

Yağan, cumartesi, pazar ve pazartesi üç büyük ilde yağışlı havanın etkili olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İzmir'de yağışlar, yağmur olarak gerçekleşecek. Ankara'da cumartesi gecesi kar ihtimalimiz çok fazla olmamakla birlikte Ankara'nın yüksek kesimlerinde mevcut. İstanbul'da önümüzdeki pazar günü yer yer karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışları görebileceğiz. Sıcaklıklar ise pazar gününden itibaren oldukça düşük seyredecek. Özellikle Batı bölgelerimizde daha belirgin olacak.

Çünkü şu anda 15 derece hava sıcaklıkları var. Bu 15 derece hava sıcaklıkları 10-12 derece düşerek, 4 dereceye, 2 dereceye kadar inecek. Dolayısıyla İstanbul'da yarın 17 derece olarak beklediğimiz hava sıcaklıklarının pazar günü 5 dereceye, yer yer 7 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. İzmir'de de 20 dereceler civarındaki hava sıcaklıklarının 15 derecelere doğru inmesini bekliyoruz. Ankara'da sıcaklık biraz daha düşecek. Bugün 15 derece bekliyoruz ancak önümüzdeki pazartesi günü 2 dereceye kadar inecek."

İSTANBUL'A PEŞ PEŞE UYARILAR

İstanbul'da beklenen fırtına ve yağışla ilgili uyarılar peşi sıra geldi. Daha önce kış lastiği uygulamasını 5 gün önceye çeken Valilik bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasını paylaşarak uyarıda bulundu.

Meteoroloji açıklamasında özellikle fırtınaya değindi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeye göre rüzgarın cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısından başlamak üzere, zamanla bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği, pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.

BEYKOZ VE ŞİLE'YE DİKKAT

AKOM'da özellikle Beykoz ve Şile'ye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulandı. İBB AKOM verilerine göre sıcaklıkların fırtına ile birlikte 4-8 derecelere kadar düşmesi beklenirken, yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın Cumartesi günü fırtına (40-60km/s), Pazar günü ilk saatlerden (00:00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde eseceği belirtiliyor.

Fırtına nedeni ile Marmara denizine kıyısı olan güney sahilleri ile Karadeniz'e kıyısı olan Beykoz ve Şile sahillerinde deniz seviyesinde yükselme, buna bağlı olarak kıyı selleri yaşanma ihtimaline karşı da hazırlıklı olunması gerektiği belirtildi.

Yağışların Cumartesi günü saat 22.00 ile Pazar 09.00 arasında, rüzgâr ve fırtınanın da Cumartesi saat 10.00 ile Pazar 15.00 arasında etkili olması bekleniyor.