Kar devam edecek mi? Meteoroloji'den yeni kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara’nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Ordu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevreleri, Sakarya ve Kocaeli’nin kuzeyi ile Van’ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Trakya ile Kuzey Ege'de 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda il için turuncu kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

Turuncu uyarı ne demek? Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Uyarılar

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Ordu Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevreleri, Sakarya ve Kocaeli’nin kuzeyi ile Van’ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Ege

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların Doğu Akdeniz bölge genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İç anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kesimleri, Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Batı karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır

Doğu anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van’ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Güneydoğu anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde (Şanlıurfa ve Mardin dışında) kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.