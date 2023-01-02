Kar dalgası geliyor! Meteoroloji son dakika üstüne basa basa uyardı: Tarih belli oldu!

Meteoroloji son dakika uyardı. Çok sayıda kenti etkisi altına alacak. 2023 yılıyla birlikte yeniden başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumunu raporunu yayımladı. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°CAz bulutlu

İSTANBUL °C, 11°CAz bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°CAz bulutlu

KOCAELİ °C, 15°CAz bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°CAz bulutlu

DENİZLİ °C, 17°CAz bulutlu

İZMİR °C, 18°CAz bulutlu

MUĞLA °C, 17°CAz bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADANA °C, 20°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 20°CAz bulutlu

ISPARTA °C, 15°CAz bulutlu

MERSİN °C, 20°CAz bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 9°CAz bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°CAz bulutlu

KAYSERİ °C, 8°CAz bulutlu

KONYA °C, 10°CAz bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU °C, 10°CAz bulutlu

KASTAMONU °C, 6°CAz bulutlu

SİNOP °C, 15°CAz bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°CAz bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

AMASYA °C, 10°CAz bulutlu

SAMSUN °C, 15°CAz bulutlu

TOKAT °C, 10°CAz bulutlu

TRABZON °C, 14°CAz bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI °C, 8°CAz bulutlu

ERZURUM °C, 5°CAz bulutlu

MALATYA °C, 8°CAz bulutlu

VAN °C, 8°CAz bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 14°CAz bulutlu ve açık

MARDİN °C, 13°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 15°CAz bulutlu ve açık

İSTANBULLULAR 22.00’A DİKKAT

İstanbul ve çevresinde etkili olan sis öğlen bu akşam 22.00’den sonra tekrar baslayacak. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yoğun sis bekleniyor. Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

8 KENT İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıklamada bulundu."Yüksek basıncın etkisi Türkiye üzerinde etkili oluyor. Bu nedenden dolayı da zaten Türkiye'de yağış yok. Bu kadar uzun süre yüksek basıncın Türkiye üzerinde etkili olması beklenen bir olay değil. Yüksek basınç ne demek, yüksek basınç kararlı bir dönem demek. Yani rüzgar yok, dağılım yok. Dolayısıyla sis oluşuyor. Bu yüksek basıncın özelliklerinden biridir. Sis oluştuğu zaman da hava kirliliği hat safhaya çıkıyor.

İstanbul'un ocak ayı uzun yıllar en yüksek sıcaklık derecesi 9 derecedir. Şu anda bugün 11-12 derece, hafta sonu da 14 dereceye çıkacak. Sıcaklık ortalamanın üzerinde. Kar yağması için 5 derecenin altına düşmesi lazım. Bu nedenden dolayı da ufukta da kar görünmüyor.

KAR NE ZAMAN GELECEK?

Prof. Dr. Şen, “Sıcaklıklar bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Kar ne zaman gelecek? İstanbul'a biraz daha var görünmüyor ama önümüzdeki ayın 10'unda bir soğuk hava dalgası girişi var Türkiye'ye ama Marmara'da Kar Yağışı yapacağını pek tahmin etmiyorum. Anadolu'ya bir kar yağışı gelecek ayın 10'undan sonra.”

ABD RESMEN ‘SOĞUK HAVA’ FELAKETİ YAŞADI

Vatan'a göre: ABD'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 50'ye düştü, hayatını kaybedenler oldu. Hayat felç oldu. Ulaşım durdu, elektirik kesildi, binlerce uçuş iptal oldu. ABD Başkanı Biden da durumun ciddi olduğunu açıkladı. Ülke, geçen hafta çok sık görülmeyen bir kutup soğuğu ve kar fırtınası ile mücadele etti.

SİKLON BOMBASI NEDİR?

ABD'de yaşanan hava olayının nedeni hakkında NTV’ye konuşan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Bu bomba siklonu, siklon bombası ya da meteorolojik bomba denilen bu olay, Amerika'nın doğusunda arada bir olan bir olaydır. Bu Amerika'daki olay, hava çok soğuk. Kutuptan geliyor. Gelirken yol boyunca soğuk havayı ısıtacak bir deniz yok. Çok kuru ve soğuk bir hava. Bu uzun süre estiği zaman elektrik telleri yüksek hatlarında ağaçlarda buz birikmesi oluyor. Ağaçları deviriyor. Telleri kopartıyor. Büyük bir sıkıntı yaratıyor" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'DE YAŞANIR MI?

"Peki bu hava olayının Türkiye'de görülmesi mümkün mü?" sorusuna yanıt veren Kadıoğlu, "Türkiye'de bunun olması şu ana kadar görülmemiş bir şey. Öyle şartlar da yok yani. Bizim Kuzey Kutbu'ndan çok soğuk hava kopup gelecek. Türkiye üzerinde böyle sıcak nemli havayla karşılaştığı zaman kıyılarda böyle büyük bir kar yağışı olacak. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü bizim kuzeyimizde Karadeniz var. Soğuk hava geçerken, kuzeyin soğuk nemli havası bazen güçleniyor. Zaten bizde buna benzer de denizdeki kar yağışı oluyor. Buna benzer bir olay"