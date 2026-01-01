  • İSTANBUL
Gündem Kar bastırdı, Siirt ve Batman'da da okullar tatil edildi
Gündem

Kar bastırdı, Siirt ve Batman'da da okullar tatil edildi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kar bastırdı, Siirt ve Batman'da da okullar tatil edildi

Kahramanmaraş, Elazığ, Amasya, Şırnak, Hakkari, Çorum, Bartın, Yozgat, Sivas, Adıyaman, Ağrı, Muş, Kars, Düzce ve Zonguldak'ın ardından Siirt ve Batman Valilikleri de kent genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Siirt il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artmasının beklendiği meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda; 2 Ocak 2026 Cuma günü, Siirt il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler ile malul, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

Batman Valiliği de il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Kahramanmaraş, Elazığ, Amasya, Şırnak, Hakkari, Çorum, Bartın, Yozgat, Sivas, Adıyaman, Ağrı, Muş, Kars, Düzce ve Zonguldak'ta da yarın eğitime ara verildiği açıklanmıştı.

