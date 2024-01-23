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Yaşam Kar altında çobanların zorlu mesaisi
Yaşam

Kar altında çobanların zorlu mesaisi

Yeniakit Publisher
2024-01-23 16:24:00 -
Kar altında çobanların zorlu mesaisi

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde etkili olan soğuk hava hayvancılıkla uğraşan köylüleri zorluyor. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı ilçede çobanların zorlu kış mesaisi de başladı.

Tokat’ın Reşadiye ilçesi Bayramaltı köyünde hayvancılıkla uğraşan Yılmaz Dayan, kar kış demeden keçilerini yaylara çıkartarak güdüyor. İlçede etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Yaz kış denemen keçilerini yaylaya götüren Dayan, kar yağışına aldırmadan dik yamaçlarda işini devam ettiriyor. Dayan, zorlu kış şartlarına aldırış etmeden 150 adet keçiyi karlı dağ yamaçlarına götürerek güdüyor. Dizlerine kadar kara gömülen keçiler ağaç dallarına uzanarak yeme ihtiyacını karşılıyor.

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