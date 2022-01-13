Kapya biberin faydaları nelerdir? kapya biber nasıl tüketilir

Halk arasında kırmızı biber olarak anılan, büyükçene; dolması ve bir de közlendikten sonra sarmısak ve zeytinyağı ile yapılan mezesi nefis olan biber türüdür. Antioksidan bakımından zengin olan kırmızı kapya biber faydaları ile şaşırtıyor. Közlenmiş olarak da tüketilen kırmızı kapya biber lezzetinin yanı sıra faydaları ile de sofralarımızda yer almayı hakediyor.

Kapya biberin faydaları nelerdir?

-1 bardak kırmızı biber günlük C vitamini alımınızın yüzde 200'ünden ve A vitamini alımınızın %100’ünden fazlasını içerir. Bu iki vitamin güçlü antioksidan özellikleri ile hücreye zarar veren bir molekül türü olan, beraberinde damar sertliği, kalp hastalığı, eklem kireçlenmesi, eklem romatizması ve astım gibi iltihabi durumların oluşmasına yol açan serbest radikalleri etkili bir şekilde nötralize eder.

-Bunların yanı sıra C vitamini, demirin uygun şekilde emilmesine yardımcı olur. Demir eksikliğiniz varsa, maksimum emilim için kırmızı biberleri demir içeren besinlerle birleştirmeyi unutmayın.

-Harika bir B6 vitamini ve folat kaynağıdır. Hem bu vitaminler hem de mineraller kansızlığı önlemeye ve kan damarı bütünlüğünü düzenlemeye yardımcı olur.

-Sindirim sağlığı için lif kaynağıdır.

-Kırmızı biber, yüksek A vitamini içeriği ile özellikle gece görüşü başta olmak üzere genel sağlıklı görüşü desteklemeye yardımcı olur. Düzenli olarak kırmızı biber tüketimi katarakt ve sarı nokta gibi görme bozuklukları riskini azaltabilir.

-Kırmızı biber, kendisine kırmızı rengini veren mükemmel bir antioksidan olan likopen kaynağıdır. İçeriğindeki A ve C vitamininin birleşik etkileri ile de büyük bir antioksidan kapasite yaratır. Bu sayede kırmızı biber, rahim ağzı, mesane, prostat ve akciğer de dahil olmak üzere birçok kanseri önlemeye yardımcı koruyucu bir fayda sağlar.

-Kırmızı biberle kalori yakımı artırılabilir. Son araştırmalar, tatlı kırmızı biberlerinde daha fazla kalori ve yağ yakmanızı aktive edebileceğini ve metabolik hızı artırabileceğini göstermiştir.

-Kırmızı biber, biberleri acı yapan ve terlememize neden olan kapsaisin içermez, ancak acı biberler gibi kalp atış hızımızı ve kan basıncımızı artırmadan metabolizmamızı artıran hafif bir termojenik (daha fazla kalori ve yağ yakımı) etkiye sahiptirler. Bu sayede kilo kaybını destekleyebilirler.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek C vitamini içeriği beyaz kan hücrelerinin üretimini teşvik ederek vücudu enfeksiyona karşı koruyabilir.

-Kemik sağlığını iyileştirebilir. Kırmızı biber, kemik kıkırdağı, kemik kolajen oluşumu ve kemik mineralizasyonu için gerekli olan manganez mineralini içerir. Beraberinde içeriğindeki K vitamini kemiklerin güçlenmesinde ve kemik erimesine karşı korunmada rol oynar.

-Kaygıyı azaltabilir. Kırmızı biberin yüksek magnezyum ve B6 vitamin içeriği sinir fonksiyonu için gereklidir ve kaygıyı hafifletmeye ve panik atakları önlemeye destektir.

-Magnezyum ayrıca kaygıdan kaynaklanan gergin kaslara ve kalp atışı düzenlemesine yardımcı olur.

Kapya biber çiğ yenir mi?

Tatlı bir biber çeşidi olan kapya, isteğe bağlı olarak çiğ ya da pişmiş tüketilebilir. Kalori bakımından düşüktür ve diyet yapanlar için yağsız bir şekilde çiğ tüketmek daha yararlı olur. Kimyasal yapısında bulunan, kalsiyum, A vitamini, C vitamini, E vitamini, demir, potasyum, magnezyum, Beta karoten, B6 vitamini, folat, niasin, B2 vitamini, K vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendiren kapya biberin, vitamin ve minerallerinin ölmemesi için çiğ ya da az pişmiş yemek daha faydalıdır.

Kapya biber tansiyonu düşürür mü?

İster bahçenizde yetiştirebilir, isterseniz marketten satın alabilirsiniz. Kapya ulaşılması kolay ve çok faydalı bir sebzedir. İnsan sağlığına birçok olumlu etkisi vardır. Kapya biber, C vitamini sayesinde güçlü bir idrar söktürücüdür. Düzenli olarak idrar yapmak hem vücuttaki toksinleri atar, hem de kan basıncını dengeleyerek tansiyonu düzene sokar. Antikoagülan, içeren kapya biber, kanı sulandırır ve pıhtılaşmayı engeller. Bundan dolayı kalp ve damar tıkanıklığına karşı koruma sağlar.

Kapya biber kilo verdirir mi?

Çiğ veya pişmiş bir şekilde yenilebilen kapya biber kilo vermeye yardımcıdır. Antioksidan özelliği sayesinde toksin atmayı ve yağ yakmayı kolaylaştırır. Düşük kalorili ve bol vitaminli olmasından dolayı sağlıklı kilo verdirir. Kapya biberin yüzde 92'si sudan oluşur. Yağ ve karbonhidrat oranı neredeyse sıfırdır. Sabah, öğle veya akşam, gönül rahatlığıyla diyet menüsüne eklenebilir. Kilo vermeyi hızlandıran lif ve çeşitli diğer bileşenler bakımından zengindir.

Kapya biber metabolizmayı hızlandırır mı?

Kapsaisin maddesi, metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlar. Kapya biber, bu maddenin en çok bulunduğu sebzelerden biridir. Söz konusu madde, termojenez yöntemiyle vücudu ısıtarak yağ yakmaya ve metabolizmanın hızlı çalışmasına teşvik eder. Yağ oksidasyonunu bu şekilde dengeler. Özellikle karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak için birebirdir.

Yeşil kapya biber nasıl saklanır?

Hem normal yeşil biberlerimizi hem de kapya türü biberlerimizi derin dondurucularda saklamak üzere aynı yere ve saklayacağımız biberlerimizi çok sıkıştırmadan muhafaza etmeliyiz. Biberlerimiz dondurucularda, koyduğumuz andaki gibi taze ve canlı kalarak kullanıma hazır halde beklemektedir.

Yeşil kapya biberin faydaları