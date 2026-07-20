  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hamas’ın yeni lideri belli oldu Hem Filistin'i tanıdı hem de İsrail'i savundu... İngiltere'nin çelişkilerle dolu başbakanı Starmer resmen istifa etti Ardahan'daki görev değişikliği ile ilgili iddia! ‘Tayt’ değil ‘taht’ kavgası CHP Tunceli İl Başkanlığı teyakkuzda! Kılıçdaroğlu’na memleketinde 'Hain Kemal' sloganı attırma planı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 52’nci yıl dönümü mesajı: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız Konser alanını boş gören şarkıcı Doğan: Malatyalılar nerede? 'Kayısı toplamaya gittiler!' Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu ‘Ahbapçılar’ deprem konutlarını tanıtan Ruhi Çenet’i iyi izlesin! Burası mahalleyi değil, şehri andırıyor Kremlin: Hamaney telefon açabilir, sorun yok! Putin bu tür temaslara açık İki ay sonra ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti
Yerel Kaput alev aldı: İmdatlarına polis yetişti
Yerel

Kaput alev aldı: İmdatlarına polis yetişti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kaput alev aldı: İmdatlarına polis yetişti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, olay yerine ilk müdahaleyi yapan polis ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak'ta park halindeki 46 DK 587 plakalı otomobilin kaput kısmından aniden dumanlar çıkmaya başladı. Araçtan çıkan dumanlar çevrede paniğe neden olurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, küçük çaptaki yangına yangın tüpüyle müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın nedeniyle otomobilin motor kısmında hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çine'deki yangından iyi haber
Çine'deki yangından iyi haber

Yerel

Çine'deki yangından iyi haber

Yangın çok sayıda vatandaşı mağdur etti
Yangın çok sayıda vatandaşı mağdur etti

Yerel

Yangın çok sayıda vatandaşı mağdur etti

Antalya'da orman yangnı
Antalya'da orman yangnı

Yerel

Antalya'da orman yangnı

Fatih’te çatıda çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı
Fatih’te çatıda çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı

Yerel

Fatih’te çatıda çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23