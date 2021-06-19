Kaptanın Kanal İstanbul tespitleri sosyal medyada gündem oldu! "Suyu, havayı ve toprağı kaybettin"

Megakentin tam ortasında bulunan İstanbul Boğazıʹnda zaman zaman yaşanan gemi kazaları tüm kent için bir tehdit oluşturuyor.

Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hayalim" diye nitelendirdiği Kanal İstanbul ile ilgili bir gemi kaptanının yaptığı değerlendirmeler sosyal medyada gündem oldu.

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde "takoz" vazifesi gören muhalefetin karşı çıktığı dev projeye ilişkin kaptan şu ifadeleri kullandı:

"Marmara coğrafyanının tamamının oksijenini tüketen ve havasını kirleten gemi bacalarından çıkan gazlar. Alakası yok demeyin. 700 gemi 800 gemi düşünebiliyor musunuz? Bir gemi kaç arabaya karşılık geliyor. İstanbul'daki bütün trafiği toplayın, gemi trafiğini toplayın. Belki 50 gemi onlardan daha fazla atmosferi kirletiyor. Bu gemilerin çoğu bin dolar, 2 bin dolar kanal ücretini hiç düşünmüyor. Çünkü günlük orada durma maliyetleri 40 bin dolar ila 100 bin dolar. Bunlar o maliyetlerle kuzeye çıkmak için Marmara'da sıra beklerler. Bana sorarsanız 40 - 50 yıl önce yapılmalıydı. Çok geç kalındı."

Almanya tarafından yapılan Kiel Kanalı ile Yunanistan'ın yaptığı Korint Kanalı'na dikkat çeken kaptan "Oralarda ekolojik denge bozulmadı." dedi.

Kaptan sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Gemi bacasıyla havayı kirletiyor. Birinci element gitti, atmosferin gitti. Kendi sıvı ve kimyasal atıklarıyla suyu kirletti, ikinci elementin gitti. Kim yaptı bunu gemiler yaptı. Su ve hava kirlendi. Oradan yağan yağmurlar toprağını kirletti. 4 temel elementten suyu, havayı ve toprağı kaybettin."