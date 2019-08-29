0553 313 94 23

Kaptanın dikkati faciayı engelledi

Antalya’nın Alanya ilçesinde günü birlik tura çıkan 16 metrelik lüks teknenin su aldığını fark kaptan dümeni Alanya Limanı’na kırarak faciayı önledi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 18:04
Kaptanın dikkati faciayı engelledi

Antalya’nın Alanya ilçesinde günü birlik tura çıkan 16 metrelik lüks teknenin su aldığını fark kaptan dümeni Alanya Limanı’na kırarak faciayı önledi. Teknenin içerisinde bulunan 15’i turist 16 kişi sağ sağlım karaya ayak bastı.



Alanya Limanı’ndan çoğunluğu Rus 15 turist ve 2 personelle hareket eden 16 metre uzunluğundaki VIP yat, tarihi Selçuklu Tersanesi’nin yaklaşık 200 metre açıklarındaki Cilvarda Burnu’na geldiği sırada egzoz kısmından su almaya başladı. Durumu fark eden tekne kaptanı Alper Yılmaz dümeni Alanya Limanı’na kırdı. O sırada liman yetkilerinden de yardım isteyen Yılmaz, yaklaşık 400 metrelik mesafeyi dakikalar içinde gelerek turistler ve 1 personelin sağ sağlım karaya ayak basmasını sağladı. Henüz bilinmeyen nedenle su alan tekne vinç yardımıyla batması engellenerek içerisindeki suyun dalgıç pompasıyla tahliyesi sağlandı.



“Kaptanımıza dikkatinden dolayı teşekkür ediyoruz”


Yat sahibi Berat Sipahioğlu ise "Kaptanın tecrübesi sayesinde kimsenin burnu bile kanamadan yolcularımızı tahliye ettik. Hatta bazı yolcularımız durumu fark etmedi bile. Maddi hasar var ancak önemli değil. Can kaybı yaşanmadan böyle bir olayı atlattık. Kaptanımıza dikkatinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 18:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Araç sahipleri dikkat! Son 4 gün, başvuran parasını geri alacak
    1. Araç sahipleri dikkat! Son 4 gün,..
    2. Rus turistler, mangoya hayran kaldı
    3. Afganistan’daki Amerikan varlığı..
    4. Aykut Kocaman’a genç sporculardan..
    5. TCG Barbaros Ordu’da
    6. Stallone Limbombe, Giresunspor'da
    7. PFDK, Galatasaraylı Jean Michael..
    8. AK Partili isimlerden 'Erdoğan A4'e..
    9. GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de orman..
    10. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    11. Başkan Bulut’un 30 Ağustos Zaferi..
    12. Kilis Belediyespor: 1 Dersimspor: 0
    13. Irak’ta 14 yılda 900 kişi terör..
    14. Ziraat Türkiye Kupası: Karaman..
    15. Konya'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga
    16. Uluslararası Bisiklet Festivali
    17. Kırşehir Belediyesi, 260 çocuğa..
    18. Varto da trafik kazası: 1 yaralı
    19. Ziraat Türkiye Kupası: Kars 36 Spor: 1..
    20. Üniversite öğrencileri,kadına şiddete..
    21. Boluspor'da transfer
    22. 76. Venedik Film Festivali'nde..
    23. Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine..
    24. "Kapalı Maraş'ın askeri bölge olmasını..
    25. TÜGVA'dan dikkat çeken İBB açıklaması
    26. ABD, Afganistan'daki askerlerini..
    27. Meksika'daki barın kundaklanması
    28. G7 Zirvesi kapsamında 168 gözaltı
    29. BM'den "Suriye'de Türkiye'nin meşru..
    30. KKTC Dışişleri Bakanı Özersay’dan..
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı