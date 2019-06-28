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Kaptan Mert Caymaz’a Fethiyespor talip oldu

Zonguldak Kömür Spor 7 sezondur forma giyen ve söylemesi sona eren Kaptan Mert Caymaz’a Erokspor, Pendikspor’un ardından geçtiğimiz sezon 2.

28 Haziran 2019 Cuma 15:28
Kaptan Mert Caymaz’a Fethiyespor talip oldu

Zonguldak Kömür Spor 7 sezondur forma giyen ve söylemesi sona eren Kaptan Mert Caymaz’a Erokspor, Pendikspor’un ardından geçtiğimiz sezon 2.Ligde küme düşen Fethiyespor’da talip oldu.


Zonguldak Kömürspor’da 7 sezondur forma giyen ve sözleşmesi sona kaptan Mert Caymaz’a teklifler yağmaya devam ediyor. Kaptan Mert Caymaz’a Erokspor ve Pendikspor’un ardından 3.Lig ekibi Fethiyespor talip oldu. Fethiyespor yönetiminin daveti üzerine Fethiye’ye giden Kaptan Caymaz şartları görüşmek için masaya oturdu. Tecrübeli oyuncu Mert Caymaz’ın Fethiyespor’un teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Öte yandan geçtiğimiz sezon Zonguldak Kömürspor’la aynı grupta yer alan Fethiyespor ligde zor günler geçirerek Darıca Gençlerbirliği, Tokatspor’un ardından ligi 35 puanla tamamlayarak küme düşmüştü.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:28
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