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Gündem Kaplan'dan sert tepki: Ne kadar iğrençsiniz siz
Gündem

Kaplan'dan sert tepki: Ne kadar iğrençsiniz siz

Çocukları bile iğrençliğine alet eden Netflix'e tepki gösteren yazar Yusuf Kaplan, "Netflix'i nefretle protesto ediyorum. Ne kadar iğrençsiniz siz!" diyerek isyan etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 02:36:00 -
Kaplan'dan sert tepki: Ne kadar iğrençsiniz siz

Sapkın içeriklerin kol gezdiği platform bu seferde çocukları istismar ediyor. Çocuklara cinsel istismarın yapıldığı Türkçeye "Minnoşlar" adıyla çevrilen "Cuties" adlı komedi filmi tepki çekmeye devam ediyor. Tepkiler üzerine açıklama yapan Netflix filmi çekmemekte ısrar ediyor.

Yazar Yusuf Kaplan bu rezalete, "Çocukları bile cinsel meta olarak sömüren filmler, diziler insanlığa karşı işlenmiş suçtur. Buna sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Netflix'i nefretle protesto ediyorum. Ne kadar iğrençsiniz siz!" diyerek isyan etti.

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