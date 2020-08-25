Kaplan'dan sert tepki: Ne kadar iğrençsiniz siz

Sapkın içeriklerin kol gezdiği platform bu seferde çocukları istismar ediyor. Çocuklara cinsel istismarın yapıldığı Türkçeye "Minnoşlar" adıyla çevrilen "Cuties" adlı komedi filmi tepki çekmeye devam ediyor. Tepkiler üzerine açıklama yapan Netflix filmi çekmemekte ısrar ediyor.

Yazar Yusuf Kaplan bu rezalete, "Çocukları bile cinsel meta olarak sömüren filmler, diziler insanlığa karşı işlenmiş suçtur. Buna sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Netflix'i nefretle protesto ediyorum. Ne kadar iğrençsiniz siz!" diyerek isyan etti.