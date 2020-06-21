Kaplan: Türkiye’yi alçaklarla köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar

Mısır yönetimine darbe ile el koyan Abdulfettah el Sisi, Libya'da Türkiye'nin ilerlemesinden rahatsız oldu. Mısır ordusunun yurt dışında operasyon yapabilmesi için izin verdi. Bunun Libya'ya dönük bir adım olduğu belirtiliyor.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan yazar Yusuf Kaplan, "Türkiye, Libya’da oyun kurmaya başlayınca Sisi'yi kışkırtmaya başladılar! Türkiye’yi alçaklarla köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar! Paniklediler! Daha çook panikleyecekler!" dedi.

Kaplan, "Tam Mısır, Türkiye yakınlaşması beklenirken Sisi'nin Libya’da Türkiye’yi tehdit etmesi, nasıl bir satranç oyunu kurulduğunu gösteriyor! Türkiye güçlü ittifaklarla “Şah-Mat!” yapabilir!" dedi.