THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

‘Kaplan takımı’ detayı… Korkunç ayrıntı ilk kez ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddialar gelmeye devam ediyor. BBC’nin iddiasına göre Cemal Kaşıkçı cinayetini 2018 yaz aylarında kurulan 50 kişilik 'Kaplan Takımı' adlı ekipten bir grubun işlediğini söyledi.

08 Kasım 2018 Perşembe 06:55
‘Kaplan takımı’ detayı… Korkunç ayrıntı ilk kez ortaya çıktı

Aynı kaynakların verdiği bilgiye göre bu ekibin başında Prens Muhammed bin Selman'ın sağ kolu Suud el Kahtani bulunuyordu.

Suudi yönetiminin tanınmış muhaliflerinden Dr. Saad el Fakih, bu ekip için "Ülke içindeki ve dışındaki muhalifleri öldürmekle görevliydiler" dedi.

Fakih, "Rejimin, tutuklayarak ortalığı yaygaraya vermek istemediği insanları öldürmek için görevlendirildiler" dedi.

Kaşıkçı ilk değil

BBC Arapça belgeseli ayrıca bu ekibin öldürdüğü tek ismin Kaşıkçı olmadığına dair iddialara da ulaştı.

Suudi yönetimi içinden gizli bir kaynak, Muhammed bin Selman'ın 'kara kutusu' olarak nitelendirilen Tümgeneral Ali el Kahtani'nin de dövülerek öldürüldüğünü söyledi.

Bu cinayeti de Muhammed bin Selman'ın sağ kolu olarak görülen Suud el Kahtani'nin liderliğindeki ekip gerçekleştirdi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 06:55
  1. kaşıkçı
  2. kaplan takımı
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Kaplan takımı’ detayı… Korkunç ayrıntı ilk kez ortaya çıktı
    1. ‘Kaplan takımı’ detayı… Korkunç..
    2. Seviye yerlerde! Halkı galeyana..
    3. 'Ailelerinize söylemeyin' diyormuş.....
    4. Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar..
    5. İlk o ilde yapılacak... Adayların..
    6. Bakanlıktan önemli adım... Marketlere..
    7. Ankara'da feci kaza! Kurtarmaya gelen..
    8. ‘Uçan bomba’ önlemi
    9. Olayın seyrini değiştirecek belgeler..
    10. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:..
    11. Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e..
    12. Elmander önerdi Galatasaray transfer..
    13. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin..
    14. Cengiz Ünderli Roma kazanmayı bildi! 2-1
    15. İtalyan devi Roma, Trabzonspor'un 17..
    16. Trump direk yüzüne söyledi: Sen berbat..
    17. Afrin'de kahpe pusu! 6 sivil hayatını..
    18. THY'den 9 ayda müthiş kâr
    19. MEB'den devrim niteliğinde düzenleme:..
    20. Ankara havalimanına düşman komutanın..
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi