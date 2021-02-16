"KAPLAN Füzesi"nin yetenekleri arttırıldı

K+ Füzesi yetenek artırımı çalışmaları kapsamında, büyütülmüş faydalı yük konfigürasyonuna sahip prototiplere, yoğun karıştırma ortamında kaçırma mesafesinin azaltılmasına yönelik daha hassas ataletsel ölçüm birimi ve anti-jam (elektronik harbe dirençli) ünite entegre edildi. K+ Füzesi, Temmuz 2020’de Sinop Test Merkezi’ndeki atışlı testten başarıyla geçti.

Roketsan tarafından geliştirilen TRG-300 KAPLAN Füzesi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak ve Suriye’ye yönelik icra edilen sınır ötesi harekatlarda aktif olarak kullanılıyor. Yaklaşık 120 kilometre menzili bulunan TRG-300 KAPLAN Füzesi, düşük dairesel sapma (CEP) değeri ile kara hedefleri üzerinde güçlü etki oluşturma kabiliyetine sahip.

Türkiye’de Anti-Jamming GNSS çalışmalarında, Meteksan Savunma öne çıkıyor. Şirket yerli imkanlarla geliştirilen Anti-Jamming GNSS sistemini, kısa süre önce tanıtmıştı.

KAPLAN Füzesi’nin hassas ataletsel ölçüm birimi ve anti-jamming ünite ile donatılması, füzenin isabet oranını ve elektronik harp yayının gerçekleştirildiği muharebe ortamlarında görev yapabilirliğini arttırıyor. Yerli imkanlarla Anti-Jamming ünite geliştiren ender ülkelerden olan Türkiye, bu sayede platformlarının elektronik harbe karşı dirençli bir yapıya bürünmesini sağlıyor.