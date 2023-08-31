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Gündem Kapıyı kapasan bacadan giriyorlar: TIR dolusu kaçak Afgan göçmen yakalandı
Gündem

Kapıyı kapasan bacadan giriyorlar: TIR dolusu kaçak Afgan göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-08-31 15:49:00 -
Kapıyı kapasan bacadan giriyorlar: TIR dolusu kaçak Afgan göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Amasya’da polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR’ın dorsesinde Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı.
Erzurum üzerinden Amasya’ya gelen H.A. yönetimindeki 25 AVC 333 plakalı TIR, bugün öğle saatlerinde uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde TIR’ın dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü H.A. gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, H.A.’nın işlemleri sürüyor.

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