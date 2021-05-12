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Dünya Kapitalizm çöküyor! 'ABD'de 1981'den bu yana böylesi görülmedi'
Dünya

Kapitalizm çöküyor! 'ABD'de 1981'den bu yana böylesi görülmedi'

Alman ekonomist Holger Zschepitz, 20 Ocak 2021'de başkan seçilen Joe Biden yönetimindeki ABD'nin, 1981'den bu yana en yüksek enflasyon oranını gördüğünü yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 23:40:00 - 2021-05-12 23:44:43
Kapitalizm çöküyor! 'ABD'de 1981'den bu yana böylesi görülmedi'

"ABD'de yıllık TÜFE yüzde 4.2'ye fırladı." Bu ifadeler Alman ekonomist Holger Zschepitz'e ait.

ABD ekonomisi çöküyor!

Zschepitz'in ABD ekonomisine ilişkin paylaşımını alıntılayan ekonomist Uğur Gürses, TÜFE oranı yüzde 4.2'ye fırlayan ABD'nin, çekirdek enflasyondaki artışının da 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığına dikkat çekti.

ABD'ye ilişkin ekonomistler tarafından yapılan değerlendirme şöyle

"ABD'de yıllık TÜFE yüzde 4.2'ye fırladı. Çekirdek enflasyon da yüzde 3. Çekirdek enflasyondaki aylık yüzde 0.9'luk artış 1981'den bu yana görülmemiş."

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Yorumlar

Murat

Yerle yeksan olun !
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Abc

ABD ölmüşde ağlayanı kalmamış, vah vah
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