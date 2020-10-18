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Aktüel Kapısı açık halde seyreden aracın sürücüsü yakalandı
Aktüel

Kapısı açık halde seyreden aracın sürücüsü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 18:31:59 -
Kapısı açık halde seyreden aracın sürücüsü yakalandı

İSTANBUL (AA) - Mecidiyeköy'de, trafikte aracının kapısı açık halde seyreden sürücü yakalandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, D100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde trafikte kapısı açık halde seyreden aracın görüntülerinin sosyal medyaya yayılması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, 34 VMT 02 plakalı araç sürücüsü Mehmet Y'yi yakaladı.

Sürücü Mehmet Y'ye Karayolları Trafik Kanunu'na uymamaktan 132 lira, trafikte tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunmaktan 132 lira olmak üzere toplam 264 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü Mehmet Y. adli işlem yapılmak üzere Kuştepe Polis Merkezine teslim edildi.

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