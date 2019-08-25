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Kapısı açık bırakılan minibüsten düşen kadın 16 günlük yaşam savaşına yenik düştü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bindiği yolcu minibüsünde dengesini kaybederek açık olan kapıdan aşağı düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

25 Ağustos 2019 Pazar 12:52
Kapısı açık bırakılan minibüsten düşen kadın 16 günlük yaşam savaşına yenik düştü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bindiği yolcu minibüsünde dengesini kaybederek açık olan kapıdan aşağı düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, 9 Ağustos tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Lütfiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Nafiye Şahin kent merkezine gitmek için O.Ş. idaresindeki 41 J 3237 plakalı özel yolcu minibüsüne bindi. Sürücüye ücretini ödedikten sonra oturmak için aracın içinde yürürken dengesini kaybeden Şahin, açık bırakılan kapıdan aşağı düştü. Ağır yaralanan Şahin’i gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Şahin, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ağır yaralanan kadın 16 günlük yaşam savaşına yenik düştü


Hastaneye sevki sırasında kalbinin durduğu iddia edilen Şahin, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile tekrar hayata döndürüldü. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Şahin, daha sonra Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Özel hastanede yoğum bakım ünitesinde 16 gündür yaşam savaşı veren Nafiye Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Öte yandan, olay günü gözaltına alınan sürücü O.Ş. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan O.Ş.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 12:52
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