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Kapıkule'de PKK propagandasından yakalandı

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen PKK propagandacısı, emniyetin düzenlediği operasyonla yakalandı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 19:01
Kapıkule'de PKK propagandasından yakalandı

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan A.M.L., pasaport işlemleri sırasında 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan arandığı tespit edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Romanya'da yaşadığı belirtilen A.M.L., Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi. Pasaport işlemleri sırasında hakkında 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan arandığı tespit edilen A.M.L. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M.L. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 19:01
  1. Edirne
  2. Kapıkule Sınır Kapısı
  3. Terörle Mücadele
  4. PKK operasyonu

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