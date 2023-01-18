Kapıkule’de çok sayıda “Hard Disk” ele geçirildi!

Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen iki araç, muhafaza ekiplerince takibe alındı. Gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde kaçak eşya bulunabileceği yönünde yoğun şüphe oluşan araçlar, detaylı aramaya alındı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen detaylı aramalarda, araçların bagaj zemininde bulunan stepne boşluğuna, arka yolcu koltuklarının altına ve şahıslara ait valizin astarının iç kısmına gizlenmiş vaziyette çok sayıda hard disk yerleştirildiği tespit edildi.

Yapılan sayım sonucu toplam bin 312 adet kullanılmamış hard disk ele geçirildi. Yakalanan kaçak eşyanın değerinin 1 milyon 400 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmaya Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.