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Yerel Kapıkule'de bir araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
Yerel

Kapıkule'de bir araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 25 adet sigara sarma makinası ve 6 şişe 1 litrelik rakı ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 00:22:00 -
Kapıkule'de bir araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 25 adet sigara sarma makinası ve 6 şişe 1 litrelik rakı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir araçta arama yapıldı. Yapılan arama sonucu 25 adet sigara sarma makinası ve 6 şişe 1 litrelik rakı ele geçirildi.

Konuyla ilgili bahse konu araçta bulunan Z.O. isimli şahıs hakkında düzenlenen tahkikat evrakı Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

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