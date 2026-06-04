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Yerel Kapıkule'de aniden bastıran dolu yolları beyaza bürüdü! Tır kuyruğundaki sürücüler zor anlar yaşadı!
Yerel

Kapıkule'de aniden bastıran dolu yolları beyaza bürüdü! Tır kuyruğundaki sürücüler zor anlar yaşadı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Kapıkule'de aniden bastıran dolu yolları beyaza bürüdü! Tır kuyruğundaki sürücüler zor anlar yaşadı!

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı bölgesinde etkili olan kısa süreli ve aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sınır hattında yoğunlaşan yağış nedeniyle bölgede sürücüler zorlu anlar yaşadı.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı bölgesinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu, bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun dolu yağışı sebebiyle görüş mesafesi düşerken, Kapıkule güzergâhında seyir halinde bulunan çok sayıda tır ve ağır tonajlı araç yavaşlamak zorunda kaldı. Bazı sürücüler ise yağışın şiddetini azaltmasını beklemek için araçlarını güvenli alanlara çekti.

Sınır hattında etkili oldu

Özellikle Kapıkule Sınır Kapısı çevresinde etkisini gösteren dolu yağışı, yolları kısa sürede beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle sürücüler dikkatli ilerlerken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirli davranıldı.

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