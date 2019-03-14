Kapıkule'de 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi Kapıkule Sınır Kapısı'nda ''x-ray'' taramasından geçirilen bir araçta şüpheli durum tespit edildi. Araç takibe alındıktan sonra düzenlenen operasyonda 20 kilo 536 gram eroin bulundu.

Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda bir aracın içine gizlenmiş 20 kilo 536 gram eroin ele geçirildi. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen şüpheli bir araç takibe alındı. Pasaport ve gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra "x-ray" taramasından geçirilen araçta şüpheli durum olduğu belirlendi. Narkotik köpekleri iş başında Narkotik dedektör köpeklerinin belli noktalara aşırı tepki verdiği araçta yapılan ayrıntılı aramada, ortaya çıkartılan şeffaf paketlerden alınan numunelerin eroin olduğu anlaşıldı. Toplam 20 kilo 536 gram olduğu ölçülen eroinin bulunduğu araca el konularak, sürücüsü gözaltına alındı. Ayrıca, olayla ilgisi olduğu iddia edilen bir kişi de Ukrayna'ya gitmek üzereyken Atatürk Havalimanı'nda yakalandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.