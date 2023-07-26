Kapıkule Sınır Kapısı'nda dehşet! Tır dorsesinde ölüler bulundu

Edinilen bilgiye göre, oto yedek parça yüklü bir tır, Bulgaristan’a gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı’nda arama yapıldığı esnada 2 kişinin hareketsiz olduğu görüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerinde tır dorsesindeki 2 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İddiaya göre, kaçak yollarla tıra binen ve havasız kalarak yaşamını yitirenlerin Avrupa’ya gitmeye çalışan 2 göçmen olduğu tespit edildi.

Göçmenlerin cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna sevk edildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsünün ifadesi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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