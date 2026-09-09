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Aktüel Kapıkaya'daki bayrağı yenileyen gençlere Başkan Tayır'dan kurtuluş gününde dev bayrak
Aktüel

Kapıkaya'daki bayrağı yenileyen gençlere Başkan Tayır'dan kurtuluş gününde dev bayrak

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Kapıkaya'daki bayrağı yenileyen gençlere Başkan Tayır'dan kurtuluş gününde dev bayrak

Bursa'da Uludağ Üniversitesi mezunu Berkehan Çelik ve oto tamircisi Muhammed Bolat, İnkaya Mağarası'na tırmanıp eskiyen Türk bayrağını yeniledi.

Bursa'da dağcılık sporuyla uğraşan Uludağ Üniversitesi beden eğitimi öğretmenliği mezunu Berkehan Çelik ile sanayide oto tamirciliği yapan arkadaşı Muhammed Bolat, Orhaneli yolu güzergahındaki Kapıkaya İnkaya Mağarası'na tırmanarak doğa şartları nedeniyle yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirip dalgalandırdı.

Gençlerin bu davranışını sosyal medyadan duyan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, ikiliyi Orhaneli Belediyesi'ne davet etti. Tayır, astıkları bayrağın biraz küçük olduğunu söyleyerek aynı yere asmaları için gençlere dev Türk bayrağı teslim etti.

Berkehan Çelik, dağcılıkla hobi olarak ilgilendiğini belirterek "Süregelen bir sevdamızdır dağlara tırmanmak" dedi. Bursa'dan Orhaneli'ye giderken yolda İnkaya Mağarası'nı gördüklerini, mağarada asılı bayrağın eskidiğini fark ettiklerini anlattı.

Bayrağı daha önce dağcı Yüksel Esen'in değiştirdiğini bildiklerini söyleyen Çelik, kendisine teşekkür etti. Kararlarını şöyle aktardı: "Bayrağımızın doğa şartlarından dolayı solduğu ve eskidiğini fark ederek arkadaşım Muhammed Bolat ile değiştirme kararı aldık."

İki genç, mağaraya doğru bir rota planlayıp profesyonel ekipmanlarla tırmanarak yeni bayrağı astı. Çelik, bayrağın biraz küçük geldiğini düşündükleri sırada Başkan Tayır'ın durumu sosyal medyadan görüp kendilerini makamına davet ettiğini ve daha büyük bayrağı verdiğini söyledi. "İleriki günlerde tekrar mağaraya tırmanarak daha büyük bayrağımızı dalgalandıracağız" ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Tayır ise dağcı gençlere teşekkür etti. Gençlerin Kapıkaya mevkisinde astığı bayrağın ebatlarının biraz küçük olduğunu gördüklerini ve kendileriyle irtibata geçtiklerini anlatan Tayır, "Orhaneli'mizin kurtuluş günü olan 9 Eylül bu anlamlı bir günde daha büyük Türk bayrağını kendilerine teslim ediyoruz" dedi. Tayır, gençlerin tekrar kazasız belasız mağaraya tırmanarak büyük Türk bayrağını dalgalandıracağını belirterek "Allah kendilerinden razı olsun" dedi.

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