Kapı açıyor, bulaşık makinesini boşaltıyor: 20 bin dolarlık insansı robot tanıtıldı

Ev işlerini insan yerine yapabilen insansı robotlar artık bilim kurgu olmaktan çıkıyor. Norveç merkezli robotik girişimi 1X Technologies, ev yaşamını kolaylaştırmak üzere geliştirdiği NEO adlı insansı robotu ön siparişe sundu. 20 bin dolarlık (yaklaşık 860 bin TL) fiyat etiketiyle satışa çıkan robot, hem yetenekleri hem de gizlilik tartışmalarıyla teknoloji dünyasının gündemine oturdu.

Kapı açıyor, eşya taşıyor, ışıkları kontrol ediyor

Günlük yaşamda yardımcı olması için tasarlanan NEO, kapı açma, ev içinde eşya taşıma ve ışıkları kontrol etme gibi temel görevleri otonom şekilde yerine getirebiliyor. Daha karmaşık işler içinse robot, bir insan operatör tarafından uzaktan yönetiliyor. 1X Technologies CEO’su Bernt Bornich, bu “teleoperatör” sisteminin robotun gerçek hayattaki deneyimlerden öğrenmesini sağladığını ve zamanla daha akıllı hale geleceğini vurguluyor.

Ev içi kameralar gizlilik tartışmasını alevlendirdi

NEO’nun kameraları aracılığıyla operatörlerin ev içini görebilmesi, gizlilik endişelerini de beraberinde getirdi. Şirket, tüm kontrolün kullanıcıda olduğunu belirterek bir dizi güvenlik önlemi sundu. Buna göre yüz ve kimlik bilgileri otomatik olarak bulanıklaştırılıyor, ev içinde robotun giremeyeceği yasaklı alanlar tanımlanabiliyor ve operatörler kullanıcı izni olmadan robotu devralamıyor. Ayrıca çok katmanlı siber güvenlik sistemleriyle veri güvenliği sağlanıyor.

Satın alma ve kiralama seçeneği var

Üç farklı renk seçeneğiyle sunulan NEO için iki ayrı kullanım modeli bulunuyor. Kullanıcılar 20 bin dolar ödeyerek robota tamamen sahip olabiliyor ya da aylık 499 dolar abonelik ücretiyle kiralama seçeneğini tercih edebiliyor.

Bulaşıkları 5 dakikada boşaltması hedefleniyor

CEO Bornich, NEO’nun yalnızca bir ev aleti değil, uzun vadeli bir yapay zekâ yatırımı olduğunu belirtiyor. Robotun hedeflenen performansı ise dikkat çekici: bir bulaşık makinesini 5 dakikada boşaltmak ve çamaşırları 15 dakikada katlamak. Bu süreler şu an için iddialı görünse de, özellikle yaşlılar ve fiziksel kısıtlılığı olan bireyler için büyük bir dönüşüm yaratması bekleniyor.