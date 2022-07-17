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Gündem Kapatmadık yer bırakmadı! Komünist Orhan Aydın'ın gözü döndü
Gündem

Kapatmadık yer bırakmadı! Komünist Orhan Aydın'ın gözü döndü

Yine içkiyi fazla kaçıran Orhan Aydın isimli müptezel komünist, bu ülkenin kurucu ve milletin temel unsurları olan tarikat ve cemaatleri hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 22:20:00 -
Kapatmadık yer bırakmadı! Komünist Orhan Aydın'ın gözü döndü

 yeniakit.com.tr 

Twitter hesabından paylaşımda bulunan ‘müptezel komünist’ Orhan Aydın, içip içip saçmalamayı sürdürüyor.

Sosyal medyadan dikkat çekmeye çalışan oyuncu eskisi Orhan Aydın yaptığı paylaşımda, bu ülkenin kurucu ve milletin temel unsurlarından olan tarikat ile cemaatlerin kapatılmasını istedi. 

Orhan Aydın paylaşımında şu ifadelerde bulundu:

"Bütün tarikat ve cemaat yapılanmaları,
vakıfları,dernekleri yurtları, şirketleri kapatılmalı mal ve para varlıklarına halk adına el konulmalıdır."

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