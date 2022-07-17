Kapatmadık yer bırakmadı! Komünist Orhan Aydın'ın gözü döndü
Yine içkiyi fazla kaçıran Orhan Aydın isimli müptezel komünist, bu ülkenin kurucu ve milletin temel unsurları olan tarikat ve cemaatleri hedef aldı.
yeniakit.com.tr
Twitter hesabından paylaşımda bulunan ‘müptezel komünist’ Orhan Aydın, içip içip saçmalamayı sürdürüyor.
Sosyal medyadan dikkat çekmeye çalışan oyuncu eskisi Orhan Aydın yaptığı paylaşımda, bu ülkenin kurucu ve milletin temel unsurlarından olan tarikat ile cemaatlerin kapatılmasını istedi.
Orhan Aydın paylaşımında şu ifadelerde bulundu:
"Bütün tarikat ve cemaat yapılanmaları,
vakıfları,dernekleri yurtları, şirketleri kapatılmalı mal ve para varlıklarına halk adına el konulmalıdır."