Kapatın artık bu pislik yuvasını! Ekşi Sözlük'ün kaos planı deşifre oldu

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Kahramanmaraş merkezli depremler tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Adana, Malatya ve Kahramanmaraş'ta büyük yıkıma yol açan depremlerde şu ana kadar 40 bin 642 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Deprem felaketi sonrası devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmak için seferber olurken Ekşi Sözlük adlı bataklık yuvasının deprem süresi boyunca provakatif paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Bizzat Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut tarafından organize edilen süreçte darbe, kaos ve iç savaş çıkarmak için her türlü rezil paylaşıma imza atıldı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Ekşi Sözlük'te tıpkı Babala Tv'deki gibi binlerce sahte yardım çağrıları paylaşıldı. Bunun yanında AFAD'ın ve devletin deprem bölgesinde olmadığı yönünde çeşitli iftiralar ortaya atıldı.

Depremin olduğu günden 15 Şubat tarihine kadar Ekşi Sözlük'te yapılan paylaşımların büyük çoğunluğu ortadan kaldırıldı ve deliller yok edildi.

"7 Şubat 2023 Suriyelilerin yurdu yağmalaması" başlığıyla açılan sayfa Başak Purut tarafından 48 saat boyunca gündemde tutuldu.

Verilen linklerde herhangi bir video olmamasına rağmen Suriyeliler deprem bölgelerini yağmalıyormuş gibi yüzlerce paylaşım yapıldı. Devletin deprem bölgesinde kontrolü kaybettiği yönünde bir hava oluşturulmaya çalışıldı.

Konuyla ilgili sayısız başlık açıldı ancak verilen linklerde video veya söz konusu iddialara delil olabilecek nitelikte hiçbir argüman yoktu. Vatandaşları provoke etmek için yapılan asılsız paylaşımların sayıları giderek artırıldı ve bir süre sonra da iç savaş içerikli başlıklar açıldı.

Deliller tek tek yok edildi

Daha sonra kaynağı belli olmayan ve muhtemelen birkaç askerin havaya uyarı ateşi açması sonucu ortaya çıkan silah seslerinin olduğu bir video dolaşıma sokuldu ve deprem bölgesinde çatışmaların başladığı yalanı ortaya atıldı. Bölgede iç savaş yaşandığı havası oluşturulmaya çalışıldı ancak gerçekler ortaya çıkınca ve ortalık sakinleşince Ekşi Sözlük'te yapılan paylaşımlar silindi.

Ekşi Sözlük günler boyunca sürdürdüğü provokasyon içeriklerini silerek delilleri yok etmeye başladı. Toplumu provoke etmek amacıyla dolaşımda tutulan başlıklar 15 Şubat gecesi topluca ortadan kaldırıldı.

Suriyelilerin deprem bölgelerinde yağma yaptığı iftirası deprem felaketinin acısıyla kavrulan milletin günlerce gözüne sokuldu ve kitleler tahrik edildi. Gerçekler ayyuka çıkınca deliller tek tuşla yok edildi.

İç savaş ve Suriyelilerle çatışma yalanları gündemi meşgul ederken Ekşi Sözlük başka bir yalanı daha dolaşıma soktu: Hatay'da baraj patladı!

Toplumu hükümete karşı kışkırtarak güvensizlik ortamı oluşturmaya çalışan Ekşi Sözlük, amacına ulaşamayınca oldukça dikkatli bir temizlik çalışması yaptı.

Doğruları konuşanlar susturuldu

Toplumu galeyana getirmeye çalışan Ekşi Sözlük, doğru bilgileri aktaran yazarları ise engelledi. Yazarlığı kapatılan kişilere "bir yanlışlık olmuş" denilerek ayın 15'inde yazarlıkları geri verildi. Operasyon sürecinde engellenerek susturulan isimler basit bir özür yoluyla geçiştirildi.

Ekşi Sözlük toplumu doğru bilgilendiren sesleri susturduktan sonra tam 10 bin yeni yazar alımı yaptı. Muhalefet ve terör yandaşları provokasyona dahil edildi.

Kurulan yeni troll ordusuyla Ekşi Sözlük tarihinde bile görülmeyen bir yalan ve iftira kampanyası başlatıldı.

Deprem bölgelerinde jammerların dolaştığı ve bilgi gönderilmesinin önüne geçildiği iddia edildi.

Ortaya atılan iddiaların yalan olduğu aynı saatlerde ortaya çıktı ancak Ekşi Sözlük, provokasyona devam etti. Gelen sayısız şikayete rağmen bu içerikler silinmedi.

Yaymak istedikleri yalanı "iddia" şeklinde ortaya atan Ekşi Sözlük adlı bataklık çukurunun rezillikleri bunlarla da sınırlı kalmadı.

CHP idaresinde olduğu için Hatay'a yardım gönderilmediği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Erdoğan'ın emriyle sahaya sürülmediği, WhatsApp'ın yasaklandığı, depremde ölen kişi sayısının yüzbinlerce olduğu gibi türlü yalanlar dolaşıma sokuldu.

İnsanlıktan zerre nasibini almayan Ekşi Sözlük yönetiminin deprem sürecinde halkı kışkırtarak kaos ortamı oluşturmaya çalışması kirli yüzlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlar ise yetkililere çağrıda bulunarak bu pislik yuvasının derhal kapatılmasını istedi.